Обзор московских событий в СМИ за 18 апреля

«Коммерсантъ». Камеры видеозадержания Метро, аэропорты и вокзалы начинают внедрять системы распознавания граждан. ссылка

«Коммерсантъ». Telegram меняет адреса Мессенджер остается доступен на смартфонах. ссылка

«Известия» . Авиакомпании предложили завершать регистрацию за час до вылета Крупнейшие российские авиаперевозчики попросили Минтранс предоставить им право завершать регистрацию пассажиров за 60 минут до вылета вместо нынешних 40. ссылка

«Известия». Со свободой все хорошо, а с ответственностью — плохо Глава Роскомнадзора Александр Жаров — о ситуации вокруг блокировки мессенджера Telegram в России . ссылка

Газета.Ru . Неделя в Москве: вначале будет снег Москвичам придется отложить майки и ветровки до лучших времен — в столице со вторника начнет стремительно холодать. ссылка

Газета.Ru. Не нравится служба — стань магистром Будущие магистры получили право на третью отсрочку от службы в армии. ссылка

Российская газета ». Средняя ожидаемая продолжительность жизни в Москве приближается к 78 годам Средняя продолжительность жизни москвичей увеличилась практически до 78 лет. ссылка

«Российская газета». С. Собянин Правительство Москвы компенсирует 50% затрат на участие в выставочной деятельности Половина выставочного рынка сосредоточена в столице, как и выставочных площадей всей страны, отмечалось сегодня на заседании президиума правительства города. ссылка

«Российская газета». По следам истории В Москве 18 апреля стартуют Дни исторического и культурного наследия, которые в этот раз продлятся до конца мая. ссылка

«Российская газета». Место под знаком До конца года Москва планирует выпустить обновление приложения для оплаты парковок, в котором можно будет увидеть свободные места не только на парковках, принадлежащих Москве, но и на коммерческих. ссылка

«Российская газета». С. Собянин: Реконструкция «Современника» на Чистых прудах завершится к сентябрю Мэр Сергей Собянин обозначил этот срок, побывав в историческом зале на Чистых прудах. ссылка

«Российская газета». Telegram вошел в историю Роскомнадзор подвергся атаке хакеров. ссылка

Московский комсомолец ». «Современнику» подарили личный транспорт Мэр Москвы Сергей Собянин приехал в «Современник» не с пустыми руками: в 62 день своего рождения популярный московский театр получил от него микроавтобус. ссылка

«Московский комсомолец». Национальный день донора: чем гордится столица Москва полностью обеспечена запасами крови и ее компонентов. ссылка

«Московский комсомолец». Шея Пушкина — трудное место: в Москве начали отмывать памятники Репортер «МК» поучаствовал в необычной операции. ссылка

Аргументы и Факты ». Ставка на «малый, средний и умный». Какой виток развития ждет Москву? В мегаполисе будет создан новый кластер — научно-производственный. ссылка

«Аргументы и Факты». Угроза безопасности. МЧС России объявило войну мигалкам Все ли автомобили с цветографической разметкой МЧС и спецсигналами, которым мы уступаем дорогу, принад­лежат спасательному ведомству?ссылка

«Аргументы и Факты». Весна требует обновления. Первые итоги «генеральной уборки» Москвы В апреле идет месячник благо­устройства столицы. ссылка

«Аргументы и Факты». За душевность. 400 млн руб. выделено в этом году на гранты мэра для НКО На прошлой неделе в парке «Зарядье» был представлен обновленный формат отбора лучших проектов не-коммерческих организаций (НКО) столицы.ссылка

«Аргументы и Факты». От экскурсий до квестов. Что подготовила Москва ко Дню культурного наследия Дни исторического и культурного наследия москвичи всегда ждут с нетерпением. ссылка

«Аргументы и Факты». Как город поможет «Роскосмосу» . На вопросы читателей ответил С. Собянин На вопросы читателей «Аргументов и фактов» отвечает мэр столицы Сергей Собянин. ссылка

Независимая газета ». Московские студенты помогут службе крови Накануне Национального дня донора медики мегаполиса проводят тематические акции в вузах и поликлиниках. ссылка

Комсомольская правда ». Снег и гололед: Синоптики прогнозирует резкое ухудшение погоды в Москве 18-25 апреля Стремительное похолодание начнется уже с завтрашнего дня, к выходным ночная температура воздуха в столичном регионе приблизится к 0 градусов. ссылка

«Комсомольская правда». Студентам дают третью отсрочку от армии За права учащихся выступил Конституционный суд России. ссылка

Московская правда ». Советские кинотеатры «Алмаз» и «Рассвет» ждет реконструкция После ремонта они превратятся в современные кинокомплексы, с досуговыми зонами, ресторанами, кафе и торговыми площадками. ссылка

«Московская правда». Госдума ужесточит правила прописки По мнению экспертов, изменения помогут в борьбе с «резиновыми квартирами», в которых регистрируются десятки, а порой и сотни человек. ссылка

«Московская правда». 3 млн автомобилистов оштрафовали за езду без ОСАГО За последние три года число автомобилистов, отказавшихся от приобретения полиса страхования гражданской ответственности, растет лавинообразно. ссылка

«Московская правда». Реставрация здания театра «Современник» завершится к сентябрю 2018 г. Реставрация исторического здания площадью 7,06 тыс. кв. м началась в сентябре 2016 г. ссылка

«Вечерняя Москва». С. Собянин отметил успехи московских школьников на финалах Всероссийской олимпиады Глава города сообщил, что состязания проходили по восьми предметам, которые в итоге принесли команде из Москвы 228 дипломов. ссылка

«Вечерняя Москва». Сети все возрасты покорны В Московском центре технологической модернизации образования прошел окружной отборочный этап чемпионата по компьютерному многоборью среди людей старшего поколения. ссылка

«Вечерняя Москва». Водолазы провели подводный субботник Водолазы Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах провели первое в этом году обследование дна столичных водоемов. ссылка

«Вечерняя Москва». Победители городских аукционов получат лучшие места для торговли В Цифровом деловом пространстве столицы состоялся обучающий семинар. ссылка

«Вечерняя Москва». В старинном особняке проходят уникальные экскурсии по истории шахмат Прошли первые экскурсии по объектам культурного наследия Москвы. ссылка

«RT». Синоптики сообщили о похолодании в Москве в конце недели Похолодание и дожди ожидаются в конце этой недели в Москве. ссылка