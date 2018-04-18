Китай и Япония договорились ускорить завершение переговоров по RCEP

Китай и ПЕКИН, 18 апр — РИА Новости Япония договорились приложить максимум усилий для скорейшего завершения переговоров по созданию зоны свободной торговли в АТР — Региональному всестороннему экономическому партнерству (РВЭП, RCEP), которое считалось заочным конкурентом возглавляемого ранее США Транстихоокеанского партнерства (ТТП), следует из совместного заявления двух стран по итогам китайско-японского экономического диалога.

Четвертый раунд китайского-японского экономического диалога на высоком уровне после восьмилетнего перерыва прошел 16 апреля в Токио. В переговорах приняли участие министры иностранных дел, а также руководители торговых и финансовых ведомств двух стран.

"Стороны договорились сделать максимум усилий для ускорения переговоров по созданию зоны свободной торговли между Китаем, Японией и Южной Кореей , способствовать либерализации и облегчению торговли и инвестициям в Восточной Азии, а также совместно с другими участниками содействовать скорейшему завершению переговоров по RCEP", — говорится в опубликованном заявлении на сайте внешнеполитического ведомства

Это объединение заочно конкурировало Транстихоокеанским партнерством, в котором раньше участвовали США.