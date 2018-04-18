Олег Денисенко может принять участие в выборах губернатора Омской области 

Об этом сообщает «СуперОмск» со ссылкой на собственные источники.
По информации издания, в региональном отделении КПРФ уже определились с кандидатами на пост главы Омской области. За губернаторское кресло могут побороться сразу два коммуниста: бывший депутат Госдумы Олег Денисенко, который уже участвовал в губернаторских выборах в 2015 году, и лидер КПРФ в Заксобрании Андрей Алехин. Официально информация пока не подтверждена. Кандидатуры должны быть утверждены на заседании партии, но накануне, 16 апреля, его отменили. Официальная причина переноса — отсутствие повестки дня.
Отметим, что от коммунистов на пост губернатора региона также претендуют руководитель омского отделения ЛДПР Алексей Ложкин и лидер омских «Коммунистов России» Владимир Жуков. Ранее они выразили готовность побороться на должность главы Омской области.