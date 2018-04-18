Заявления Трампа о жестком отношении к России — ложь

Ранее в этом месяце президент Дональд Трамп сделал смелое заявление: «Наверное, никто не был жестче по отношению России , чем Дональд Трамп».

В качестве доказательства Трамп отметил, что он в прошлом месяце санкционировал высылку из Соединенных Штатов 60 российских дипломатов после нападения с применением нервно-паралитического вещества, совершенного на территории Великобритании , которое, предположительно, было делом рук Кремля.

«Мы выслали 60, — заявил Трамп. — В отношении России никто не действовал жестче».

Вот только, скажем так, не совсем. Если можно, оставьте в стороне историю США от Кеннеди до Рейгана и посмотрите только на действия Трампа.

Как пишет The Washington Post , Трамп был недоволен, когда узнал, что его администрация выслала гораздо больше русских, чем наши американские союзники. Предлагаем вашему вниманию ключевую часть этой статьи, которую написали Грег Джаффе (Greg Jaffe), Джон Хадсон (John Hudson) и Филипп Ракер (Phillip Rucker): «На следующий день, когда о высылке было объявлено публично, Трамп, по словам чиновников, „взорвался″. К его крайнему изумлению и ужасу, Франция Германия выслали только четырех российских дипломатических работников — гораздо меньше, чем те 60, выслать которых решила его администрация.

Президент, который, по-видимому, считал, что другие страны в целом поступят подобно Соединенным Штатам, был в ярости из-за того, что в СМИ его администрацию выставляют как занимающую самую жесткую позицию по отношению к России“.

Вот так-то…

И это не единственный пример жесткой риторики в адрес России со стороны администрации Трампа, которая сводится на нет действиями — или их отсутствием.

В воскресенье постпред США в ООН Никки Хейли пообещала, что против России будут введены новые санкции за отказ Москвы осудить химическую атаку в Сирии . „Вы увидите, что антироссийские санкции будут усиливаться. Министр Мнучин объявит об этом в понедельник, если он этого еще не сделал“.

Но в понедельник мы узнали, что Стивен Мнучин, министр финансов, ничего подобного объявлять не будет — в основном потому, что сам Трамп не был до конца уверен, что ему следует это делать.

Опять же, как написала The Washington Post, которая первой сообщила новость:

»По словам нескольких источников, знакомых с ситуацией, позже в воскресенье Трамп совещался со своими советниками по вопросам национальной безопасности и заявил им, что расстроен из-за официального объявления о санкциях, поскольку вводить их ему пока не совсем удобно».

Эти двойственные, расходящиеся события, обрушившиеся друг на друга, во многом нарушают излюбленную риторику Белого дома, согласно которой (в отличие от того, что сообщают СМИ), Трамп уж очень жестко действует по отношению к России.

И вообще, в каждом из этих случаев фактическая история полностью сводит на нет мысль о том, что Трамп жестко относится к России.

Во-первых, он согласился выслать 60 дипломатов исключительно для того, чтобы поступить соразмерно тому, что, по его мнению, собирались сделать наши союзники, а затем был раздражен, когда узнал, что США по сравнению с ними выслали гораздо больше русских.

Во-вторых, он бросил своего постпреда в ООН на произвол судьбы, оставив Хейли в «подвешенном состоянии», отказываясь выполнять обещания о санкциях против России, которое она дала на национальном телевидении. Не исключено, что со временем Трамп поддержит санкции. Хотя, как пишет The Washington Post, не без дополнительной провокации со стороны России: «Чиновники администрации заявили в понедельник, что вряд ли Трамп одобрит какие-либо дополнительные санкции без очередного события со стороны России, которое послужит поводом. По их словам, эта стратегия предполагает находиться в режиме ожидания».

Однако овершенно ясно: Хейли дали понять, что санкции являются делом решенным, когда она говорила о них в воскресенье. Либо Трампа не в полной мере о них проинформировали, либо он передумал.

Значит, все эти разговоры о России — не о том, насколько жестким является или планирует быть Трамп. Речь здесь — о том, что в вопросах, касающихся того, как говорить и действовать с Россией, он в своей собственной администрации то и дело оказывается «выскочкой», не таким как все.

Хотя уж все представители разведсообщества единогласно заявляют, что Россия активно вмешивалась в выборы 2016 года, чтобы помочь Трампу и дискредитировать Хиллари Клинтон , Трампа, упирающегося руками и ногами, приходится буквально силой вынуждать признать это (в широком смысле он признал, что за вмешательством стояла Россия, но почти каждый раз, когда он делает это заявление, он находит способы сделать оговорку).

Все представители команды Трампа, занимающиеся вопросами внешней политики и национальной безопасности, включая кандидата на пост госсекретаря Майка Помпео, считают Россию ненадежным и опасным игроком. «Причиной исторического конфликта между Соединенными Штатами и Советским Союзом, а теперь — Россией, являются неправомерные действия России», — заявил Помпео на прошлой неделе во время слушаний при утверждении его кандидатуры на должность.

Трамп же гораздо менее склонен плохо отзываться о России или об ее президенте Владимире Путине

«Поладить с Россией — это не плохо, а хорошо, — заявил Трамп в прошлом месяце, выступая на пресс-конференции с лидерами стран Балтии. — Сейчас, может, мы и поладим, а может и нет». Когда Трампа прямо спросили, является ли Путин «другом или врагом», он ответил: «Я дам вам знать. Придет время, когда я дам вам знать. Вы узнаете очень скоро».

Но это — не ответ, если вести счет у нас в стране.

Безусловно, администрация Трампа иногда пытается быть жесткой по отношению к России. Но практически в каждом случае президент смягчает этот удар — или жалеет, что не смягчил.