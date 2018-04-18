Думы и мысли агента, или «Ангел»

В наше непрочное время человеку приходится рассчитывать только на себя. От правильности принятого вчера решения зависит, будет ли завтрашний день светлым. Иногда удача может заглянуть к вам прямо домой. Нужно только выслушать её.

Не ради звонкой монеты

Дневные занятия в консерватории закончились. Исписанные магическими музыкальными знаками тетради наспех, но аккуратно сложены в рюкзак, закинутый за левое плечо, скрипка — в футляре. Многоголосая толпа сокурсников остаётся во дворе учебного заведения. Артур бежит через дорогу от консерватории — на остановку маршрутного такси. Вручив «заветную мелочь» водителю «шаттла», молодой человек плюхается на потёртое сидение и достаёт из накладного кармана поставленного на колени рюкзака скреплённые степлером листы, убористо исписанные текстом, перемежающимся цифрами. Нет, это не нотные тетради. Но для Артура и для тех, кому он позже будет доносить информацию, заученную с этих листов, эта новая «наука» по сути является более прикладной и применимой к жизни, чем «Времена года» Вивальди. Артур — агент пенсионного брокера. Этой работой молодой человек вынужден заниматься, поскольку «жить на что-то в двадцать первом веке надо», а другая работа требует бóльших временных затрат — серьёзно относящийся к своей учёбе студент не может позволить себе так «жертвовать» временем. Даже ради «звонкой монеты».

Безразличие к будущему

В современном мире неопределённости завтрашнего дня Артур видит себя где-то даже кем-то вроде «финансового ангела» для будущих пенсионеров; ведь до того момента, пока он не включился в работу агента, сам толком не знал, как важно понимать, какой в итоге может быть его пенсия и из чего она вообще складывается. А теперь, сам поднаторев в этой, к слову, непростой науке, рассказывает обо всём, что узнал, тем, кто пока не задумывался над вопросом о том, с какой суммой пенсионных накоплений перешагнёт в своё время отметку «шестьдесят плюс». «Хм, финансовый ангел», — мысленно про себя ухмыляется парнишка, выпрыгивая из остановившейся маршрутки и продолжая путь пешком.

Досадно порой Артуру бывает, что не столько даже не хотят слушать его ликбез по пенсионному будущему те, в чьи двери он звонит по долгу службы, а то, что видят в нём какого-то чуть ли не «вымогателя». И каждый раз приходится пробиваться не просто через обыкновенное, многим из нас свойственное финансовое невежество, а через броню более толстую — безразличие к своему будущему, какое-то почти неверие в то, что оно всё-таки лет через «… дцать» наступит. Многие «абитуриенты» этой «пенсионной школы», в которую Артур и его коллеги принимают любого, кто не безразличен к своей будущей пенсии, порой демонстрируют не только недостаточные базовые знания, но и попросту неудовлетворительное, не сказать неадекватное, поведение. Артуру не раз приходилось выслушивать в свой адрес не самые лестные эпитеты. Но, как ему объяснили в компании, с которой студент заключил договор о сотрудничестве, выслушивать обидные слова и даже оскорбления — это часть его работы.

Странным кажется ему, что с бóльшим доверием его земляки относятся к микрофинансовым организациям, единственным, пожалуй, документарным подтверждением существования которых служат расклеенные на придорожных столбах и ржавых заборах объявления про «кредиты до зарплаты», чем доверяют ему — официальному представителю негосударственного пенсионного фонда, выдавшего ему — Артуру — подтверждённое печатью этого НПФ удостоверение. Доверяют больше клеркам банковских отделений, не брезгующим тем, чтобы пришедшему за кредитом клиенту навязать подписание договора о переводе пенсионных накоплений в тот или иной пенсионный фонд, без объяснения всех плюсов и минусов этого перевода, и даже более того — недвусмысленно намекающим пожелавшему кредитоваться гражданину, что, если он не переведёт заветные пенсионные накопления в указанный радушным клерком НПФ, о кредите в этом банке он может даже и не мечтать. И жаждущие займов будущие пенсионеры практически не глядя подписывают «дружелюбно» подсовываемые им банковским служащим заявления о переводе их накоплений из фонда в фонд.

Звонок надежды

Другая история с ним. Именно те же самые, вынужденно доверившиеся таким кредиторам клиенты даже слушать не хотят Артура, когда он, «по уставу» называясь им и предъявляя удостоверение сотрудника пенсионного брокера, просто предлагает разъяснение преимуществ представляемого им негосударственного пенсионного фонда перед другими. Может быть, недоверие вызывает в первую очередь его возраст, из-за этого его считают недостаточно компетентным для подобных разъяснений и, может быть, даже недостаточно умным для таких бесед, думает порой Артур. А достаточно ли умны те «взрослые» и умудрённые опытом, которые рассуждают подобным образом, если они с такой лёгкостью подписывают заявления о переводе своей будущей пенсии, не задавая ни единого вопроса? Этот аргумент разбивает последние сомнения Артура в своей «незрелости», и вот он уже звонит в очередную дверь. Звонит в надежде быть услышанным, и с целью помочь открывшему эту дверь встретить в своё время старость с достойным финансовым запасом.

И кто знает — может, открывший на этот раз Артуру дверь будет менее безразличен к своему собственному финансовому будущему?..