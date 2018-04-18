Самые распространенные ошибки на ЕГЭ

СодержаниеРусский язык: дети против грамматикиПодросток на экзамене по литературеИстория и обществознание: многое зависит от родителейМатематика: обратить внимание на уроки геометрииФизика, химия, биология, география: теория и практикаРезюме

Споры вокруг ЕГЭ были всегда, не прекращаются они и теперь. А пока чиновники и ученые решают, отменить ЕГЭ или оставить, школьникам надо готовиться к очередной экзаменационной сессии.

MedAboutMe рассказывает о часто совершаемых ошибках по основным дисциплинам.

Русский язык: дети против грамматики

Любой, кто бывает в социальных сетях или посещает интернет-форумы, сталкивался с феерической неграмотностью, и больше всего неграмотных — среди молодежи. Отказ от советской системы обучения привел к тому, что «каждый пишет, как он слышит», что порождает невероятное количество слов-уродов. О пунктуации и говорить не приходится: знаков препинания молодежь может как не применять вообще, предоставляя читателю сомневаться в вариантах «казнить нельзя помиловать», так и рассыпать щедрой рукой случайные запятые, неуместные точки или длинные заборы восклицательных или вопросительных знаков.

Статистика по результатам экзаменов по русскому языку показывает: дети правила учат и знают. Но не умеют применять их на практике. Теория и практика никак не соединяются. Экзаменующийся может успешно определить правильные варианты из нескольких предложенных, найти в тексте ошибки — и с легкостью совершить точно такие же в самостоятельно написанной работе.

Чаще всего возникают трудности:

С правилом написания «-ться/-тся» (хотя что может быть проще него?). С правописанием безударных гласных в корнях слов. Нередко это происходит от того, что школьники неправильно выделяют корень. Это интересно

Один известный писатель поделился огорчением с читателями своего блога: спросил у сыновей, как правильно пишется слово «палисадник». Оба ответили неправильно. Один мальчик предложит вариант «полисадник», другой — «полесадник». Потому что «по-», по его мнению, приставка, а приставки «па-» не существует. Корень —лес-, а —ад— и —ник— суффиксы. Оба учатся в хорошей школе.

Эпитеты, которыми наградил писатель современную систему изучения русского языка, приводить здесь не будем, потому что самые приличные из них — «механическая» и «тупо скалькированная».

Самыми распространенными ошибками на ЕГЭ становятся те, что связаны с подбором проверочных слов. Впрочем, с непроверяемыми гласными тоже возникают проблемы: школьники плохо запоминают слова в правильном написании, так как мало читают. Большие трудности вызывает и написание в корнях слов непроизносимых согласных («лестница» превращается в «лесницу», ребенок не чувствует ошибки в слове «чуствует», и слово «опастность» вместо «опасности» не вызывает у него ощущения неправильности). Очень много ошибок связано с написанием «н» и «нн» в словах, относящихся к разным частям речи. Потому что правила для каждой части речи разные, и все их надо знать. А с механическим запоминанием больших объемов информации существуют проблемы. Поэтому ребенок легко ошибается, выбирая правильный вариант слова «жареный», «кожаная», «юность», «нефтяник» и т.д. Часто ошибки совершают при написании с разными частями речи частиц «не» и «ни». Выпускники также путаются, если речь заходит об употреблении паронимов — схожих по звучанию, но разных по лексическому значению одинаковых частей речи. Например — слова «одеть» и «надеть», «невежда» и «невежа», «адресат» и «адресант», «костный» и «костяной» и т. д. Преподаватели говорят, что в задании с паронимами делают ошибки даже те, кто в целом подготовлен к экзамену неплохо. С трудом также дается образование форм слова. Отдельная большая беда происходит с пунктуацией. Поэтому в сочинении лучше использовать короткие предложения. Трудности возникают и при попытке согласовать между собой части сложных предложений. Аналоги известных перлов, вроде «Открывая дверь, она громко скрипнула», рождаются ежегодно и в большом количестве. Подросток на экзамене по литературе

Один из наиболее сложных экзаменов для современного, мало читающего поколения. И дело даже не в том, что школьники читать не любят, хотя это важно. Проблема нередко обретает странные для старших поколений формы: ребенок читает вполне бегло, даже стремительно, но смысл прочитанного от него ускользает.

Это приводит к тому, что даже смысл задания улавливают не все экзаменующиеся, и данную ошибку можно отнести не только к литературе, но и ко всем дисциплинам. Подросток проявляет невнимательность, не может вычленить главный вопрос, и это становится особенно заметным на тех заданиях, где необходимо дать не краткий, а развернутый ответ.

Сочинение часто превращается в пересказ литературного произведения, без попыток определить или, тем более, обосновать собственную позицию.

Экзаменаторы с горечью отмечают также общий низкий культурный уровень учащихся, узкий кругозор. Это проявляется в искажении названий произведений, имен авторов и персонажей, деталей сюжета. Так появляется книга «Пахом звонит в колокол», «Война и мир» превращается в «Войну миров», а Пьер Безухов становится Безухим.

В сочинениях часто наблюдается ужасающая языковая нечуткость, смешение лексики разных эпох.

И все это экзаменаторы выявляют, часами расшифровывая абсолютно нечитаемый почерк. Ученики стали очень плохо, небрежно и неразборчиво писать. Не раз поднимался даже вопрос о наборе письменных работ на компьютере.

История и обществознание: многое зависит от родителей

В советское время в каждой семье была своя собственная новейшая история, и дети хорошо знали и понимали ее. Прадеды и пра-прабабушки застали еще монархию, пережили, кто как, революции и гражданскую войну. Воевали в Великой Отечественной, поднимали страну из руин, строили ДнепроГэс, восстанавливали разрушенный землетрясением Ташкент, поднимали целину.

Сегодня эта история уходит, вместе с ее носителями. Сегодняшние дети плохо представляют себе события прошлого века, допускают грубые ошибки в событиях и датах. Более отдаленные периоды истории могут вызывать даже меньше трудностей. История России первой половины 20 века — самый проблемный период.

Нехватка общей эрудиции мешает правильно соотносить эпохи и события, устанавливать хронологическую последовательность событий. Нередко школьники ориентируются не на учебники, а сомнительные телепередачи и недостоверную информацию из интернета.

На экзамене по обществознанию выявляется незнание Конституции, отсутствие понятия о правах и обязанностях граждан. Дети не понимают сути федеративного устройства, не знают, кому принадлежит исполнительная власть в стране. Ученики теряются также, если им предлагается раскрыть смысл того или иного понятия.

Педагоги полагают, что родители могли бы облегчить детям задачу, чаще беседуя с ними об истории семьи, города, края. Несколько семейных экскурсий по историческим местам, с последующим обсуждением, способны дать подростку больше, чем унылая зубрежка по учебникам.

Математика: обратить внимание на уроки геометрии

Геометрия представляет для школьников основную трудность. Если школьник планирует поступление в технический вуз, стоит позаниматься геометрией, взяв дополнительные уроки.

Остальные часто совершаемые ошибки касаются неумения проверять себя, невнимательного чтения условий задания, небрежности при операциях с отрицательными числами. Часто ошибаются дети и в темах, изучаемых в средних классах школы. Это тождественные преобразования, дроби, проведение вычислений.

Главная беда — невнимательность, неспособность надолго сконцентрироваться на задании, пренебрежение дополнительной проверкой.

Физика, химия, биология, география: теория и практика

Естественные науки лучше постигаются школьниками в теории. Когда дело доходит до решения задач, начинается беда.

На экзамене по физике самыми трудными для школьников становятся темы электродинамике и квантовой физике. Правильно решать задачи не умеет больше половины учеников.

Решение задач вызывает трудности и на экзамене по химии.

Географию сдают не так уж много учеников, всего около 3%. Как правило, это те ребята, которые планируют в дальнейшем учиться на географических и экологических специальностях. Увы, и у них возникают серьезные трудности с чтением карт, с запоминанием названий стран. Дети не знают, с какими странами граничит Россия, путаются в том, какой государственный язык принят в том или ином государстве.

На биологии больше всего ошибок совершается при выполнении практикоориентированных заданий. Вызывают затруднения биотехнологии и селекция, физиология растений и человека.

Резюме

Педагоги полагают, что современные школьники перегружены информацией, но при этом не обладают умением структурировать ее потоки. Системные знания сменяются клиповым мышлением, не позволяющим составить цельную картину из множества разрозненных кусочков информации.

Задача родителей и преподавателей — не столько впихнуть в голову ребенка тонны сведений из разных областей знаний, сколько научить его анализировать и структурировать информацию, создавая целостную и последовательную картину мира.

Низкий культурный уровень учеников начинает проявляться, как только им приходится начать аргументировать свою позицию. Нередко это приводит к вольной поверхностной игре с одним, зацепившимся в памяти, куском.

Ученики допускают много фактических ошибок, искажая имена собственные, названия географических объектов и литературных произведений.

Очень плохим стал почерк. Экспертам часами приходится разбирать короткие тексты.

Комментарий экспертаЕлена Бузина, эксперт, ведущая группы «Пишу на сто»

Несколько заданий ЕГЭ по русскому языку стабильно остаются чемпионами по низкому проценту правильного выполнения.

В блоке «Орфография» это задание №14: правильное написание одного «н» или двух.

В блоке «Пунктуация» чемпионом является задание №19, в котором ученику нужно найти правильный ответ, проанализировав сложное предложение.

Много ошибок совершают ребята и в заданиях №№ 21, 22 и 23, в которых необходимо найти правильный ответ в незнакомом тексте.

Нередко баллы теряются из-за того, что ученики неправильно понимают вопрос или читают его невнимательно. Даже несовпадение ответа с номером задания в бланке может существенно снизить итоговый балл.

Пройдите тестТревожность ребенка Ребенок проявляет беспокойство и жалуется на страшные сны? Не может сосредоточиться на занятии, волнуется и часто жалуется на больной живот? Наш тест поможет определить уровень тревожности у ребенка и подскажет дальнейшую тактику поведения.