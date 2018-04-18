НОК США готовится ответить перед Сенатом по делам о харассменте в спорте

На слушаниях в Сенате США выступят несколько гимнасток национальной сборной, пострадавших от «излишнего внимания противоположного пола», как сказано в пресс-релизе профильного комитета Палаты. Глава олимпийского комитета США Скотт Блэкмун ушел со своего поста в феврале, сославшись на медицинские проблемы, но сама отставка случилась на фоне критики в связи с сексуальным скандалом.

Самое любопытное, что история крайне поучительна для нас и, между прочим, во многом похожа, с различиями по итоговым решениям. Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков в отставку так и не ушел безотносительно того, сколько велика степень его персональной ответственности за кошмары российских олимпийцев последних трех лет. Ведомство Жукова, и это отмечено в докладах комиссий Шмида и Освальда, не несет прямой ответственности за то, что эти комиссии обнародовали.

Ключевые фамилии, не считая намеков на Кремль и ФСБ , — это Мутко и Чернышенко. Однако президент НОК США Скотт Блэкмун тоже нигде не запеленгован как организатор сексуального насилия. Нет информации и о том, что он знал, но бездействовал, и все же чиновник ушел, при том, что официальная причина отставки — здоровье — также не подвергается сомнению: Скотт несколько месяцев борется с раком предстательной железы.

Параллельно с Блэкмуном написали заявление все руководители американской федерации гимнастики. Но в этом случае уже все очень гласно: в связи с приговором экс-врачу сборной страны Ларри Нассару, который получил 60 лет тюрьмы за детскую порнографию и эпизоды личного участия, а также в связи с докладом аналитиков International Business Times. В отличие от России, где абсолютно все случаи харассмента, предъявленные публике, развернули в сторону травли самих жертв, здесь 300 юных атлетов стали причиной общественного сочувствия и серьезных выводов. Это отличие номер один, самое заметное из всех отличий, но есть и параллели.

Так же, как и у нас, в Соединенных Штатах крайне непродуктивна государственная машина. Она просыпается лишь после масштабного скандала. Предпочитают терпеть до тех пор, пока не прорвет, потому как даже эта тема — насилие над юными гимнастками в закрытых треннинг-кэмпах — всплывала давно. Родители били тревогу с начала нулевых, из-за чего еще восемь лет назад НОК США провел закрытое заседание и решил выработать так называемый кодекс защиты спортсменов от сексуальных домогательств со стороны наставников.

Последней каплей тогда стала даже не гимнастика: в мае 2010 года Национальная Ассоциация плавания отстранила от работы 36 тренеров, которые домогались собственных подопечных. Разрабатывать эти правила поручили спецгруппе под руководством участницы четырех Олимпиад Нины Кэмппел. Время шло, а ничего не менялось, и новый кодекс так и не появился. Чиновники НОК во всем мире одинаковы, и лишь сейчас, восемь лет спустя, в Америке, наконец-то, появится хоть какой-то закон.