Торговля Казахстана со странами ЕАЭС в январе-феврале выросла на 6,1 проц 

Астана, 17 апреля /Синьхуа/ — В январе-феврале 2018 года торговля Казахстана со странами Евразийского экономического союза /ЕАЭС/ составила 2 млрд 605,8 млн долларов, что на 6,1 проц больше, чем в январе-феврале 2017 года. Об этом сегодня сообщила пресс-служба министерства национальной экономики.
Согласно статистическим данным, экспорт достиг 839 млн долларов /рост на 7,9 проц/, импорт — 1 млрд 766,8 млн долларов /рост на 5,3 проц/.
В общем объеме внешнеторгового оборота Казахстана со странами ЕАЭС на Россию приходится 91,6 проц, Кыргызстан — 4,5 проц, Беларусь — 3,8 проц, Армению — 0,1 проц. —0—