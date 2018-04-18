Тамбовский волк

Егерь и охотовед — одни из самых опасных профессий в России после сотрудников силовых ведомств. По данным министерства природных ресурсов, в 2017 году они 116 раз подвергались нападению. В это число входят и случаи вандализма — например, сожженные дома и машины. Увы, иногда противостояние егерей и браконьеров заканчивается убийством. В Тамбовской области в ноябре прошлого года пропал без вести сотрудник Нижневоронинского заказника. Как оказалось, его убил браконьер, который почти убедил следователей в том, что застрелил егеря по ошибке, спутав с кабаном. Подробности тамбовской драмы и детали расследования — в материале «Ленты.ру»

Утром 9 ноября 2017 года внештатный сотрудник заказника Нижневоронинский — 49-летний Виктор Пушков, взяв свой карабин и четырех собак, на личной «Ниве» уехал в лес, но к условленному времени домой не вернулся и на звонки не отвечал.

Виктор Пушков много лет работал егерем в заказнике, но в 2015 году власти, сокращая бюджетные расходы, ликвидировали одну из ставок. Виктор остался формально без работы, но его друзья и коллеги обеспечивали его подработкой, а он, не получая официальной зарплаты, продолжал выполнять привычные обязанности.

«Пушкова привлекали к любым работам, часто его назначали старшим. И в окрестных деревнях к нему по-прежнему относились как к штатному егерю, — рассказывает «Ленте.ру» лейтенант юстиции Дмитрий Ермаков , следователь Уваровского следственного отдела Тамбовского управления СКР . — Лес он знал хорошо, любил его, почти каждый день объезжал свой участок. И обязательно имел при себе телефоны разных операторов, чтобы всегда быть на связи. Мало ли что…»

Розыск пропавшего начали его родственники и коллеги. Очень быстро нашли машину, оставленную на обочине, но сам он как сквозь землю провалился, чего раньше никогда не было. Поиски продолжались до позднего вечера, но результата не дали. Уже тогда коллеги Пушкова не сомневались, что к исчезновению егеря причастен кто-то из местных браконьеров. Заказник всегда был для них лакомым куском.

Биологический Нижневороновский заказник организован относительно недавно — в 2012 году. Не все знают, чем заказник отличается от заповедника: в заповеднике охраняют абсолютно все объекты животного и растительного мира, а в заказниках — отдельные, специально перечисленные виды. В Нижневороновском в числе таких животных — выхухоль, норка, выдра, серый журавль и косуля. Здесь нельзя использовать снегоходы и квадроциклы, химические удобрения, проводить шумные работы. И, конечно, нельзя охотиться. То есть, как трактует закон, нельзя находиться в лесу с оружием, даже разряженным и убранным в чехол.

Последнее обстоятельство несколько нарушило привычный ход вещей. Заказник организовали в Чуйском лесу — давнем охотничьем месте. Здесь издревле добывали лося, бобра, оленя и косулю. Многие с пониманием отнеслись к появлению новой охраняемой природной территории, но некоторые сочли это личным оскорблением. И громко заявили, что все равно будут продолжать охотиться — как делали их деды.

Одним из несогласных был 58-летний Юрий Солопов.

«С Солоповым у егерей и инспекторов стычки возникали не единожды, — рассказал на допросе государственный инспектор заказника Владимир Мартынцев. — Он игнорировал закон и регулярно появлялся в заказнике с оружием. Поймать его на браконьерстве никак не удавалось, но профилактические беседы с ним проводились регулярно. Результата они не давали, но всегда были поводом для конфликтов. Солопов говорил, что в лесу зверя на всех хватит».

По данным следствия, 8 ноября 2017 года, накануне своего исчезновения, Пушков, обходя лес, вновь увидел Солопова с оружием. Но тот был не один, и разговор с ним бывший егерь отложил. Однако, судя по всему, настроен был решительно: в телефонном разговоре с коллегами он заявил, что специально на следующий день пойдет в лес и поищет браконьера, чтобы взять его с поличным. А утром вновь подтвердил: я поехал поискать Солопова.

«10 ноября группа местных жителей и сотрудников заказника с раннего утра снова пошли прочесывать лес, — рассказывает следователь Дмитрий Ермаков. — Они уже знали, что машина найдена запертой, и что вместе с егерем пропали все его четыре собаки. Около 15:00 в лесу поисковики наткнулись на одну из собак — она была застрелена. А в нескольких метрах заметили участок перекопанного грунта. Из земли торчала лапа другой собаки».

Егери начали раскапывать яму — и нашли трех других собак Пушкова. Все были убиты, причем дробью — опытные егери определяют это не хуже судебных медиков. А чуть глубже, под слоем земли, они обнаружили тело пропавшего без вести Пушкова.

Только после этого поступило официальное заявление в полицию, и на место выехала следственно-оперативная группа.

Пока судебно-медицинские эксперты осматривали тело, следователь и оперативники опросили нашедших тело инспекторов заказника и родственников убитого — и поехали к Солопову.

Браконьер не отпирался, и сразу же написал явку с повинной: вышел в лес на незаконную охоту, в кустарнике увидел темную массу, окруженную собаками, решил, что это кабан, выстрелил, подошел поближе — и увидел, что это не зверь, а человек.

«Причем ранее мне хорошо знакомый, так как я с ним неоднократно конфликтовал, — признался Солопов. — Испугался, уехал, потом вернулся, взяв с собой лопату, тело закопал, а принадлежащие ему карабин «Лось» и телефоны выбросил в реку Ворона. Да, собаки тоже попали под выстрел, я их тоже убил. Наказывайте — за непредумышленное убийство».

«С одной стороны, преступление можно считать раскрытым: подозреваемый сразу же сознался, а изъятая у него самодельная дробь оказалась идентичной той, что обнаружили в телах погибшего и собак, — вспоминает следователь Дмитрий Ермаков. — Но если факт убийства сомнений не вызывал, то его обстоятельства противоречили той обстановке, что была исследована на месте происшествия. Во-первых, кустарник, куда вел след волочения тела, и где были обнаружены следы выстрела и брызги крови, достаточно редкий, и перепутать в нем человека с кабаном очень сложно. Во-вторых, опытный егерь Пушков не мог вести себя так, чтобы его перепутали с кабаном. И, в-третьих, обстоятельства явно противоречили версии неосторожного убийства: сразу несколько человек говорили, что Пушков специально поехал искать браконьерствовавшего Солопова. Такое совпадение, конечно, возможно, но очень и очень сомнительно».

Версия о случайном убийстве стала проверяться очень пристально. И не находила своего подтверждения. Единственное ранение было в затылок, и траектория полета дроби свидетельствовала скорее о том, что убитый в момент ранения стоял, а не присел на корточки. Стоящего же мужчину, тем более — в светлое время суток (а убийство было совершено между 09:00 и 10:00 часами), сложно перепутать с кабаном. Раны, нанесенные собакам, судя по результатам их вскрытия, были произведены другими выстрелами. Это, мягко говоря, противоречило версии о том, что стреляя в кабана, браконьер попал и в собак. Да и поведение обвиняемого не соответствовало нарисованной им картине преступления: он якобы испугался содеянного и уехал с места убийства, никому ничего не сообщив. И только около 14:00 часов, придя в себя, вернулся и закопал расстрелянных им человека и животных… По-прежнему никому ничего не сообщив.

«По версии следствия, Пушков выследил в лесу браконьерствовавшего Солопова, и между ними произошел конфликт: бывший егерь попытался пристыдить нарушителя, вспыхнула ссора, — считает следователь Ермаков. — Понимая, что законных прав задержать нарушителя у него нет, Пушков решил немедленно сообщить госинспекторам о произошедшем. Когда он отвернулся, чтобы найти место устойчивой работы мобильного телефона, Солопов застрелил его, а затем расстрелял бросившихся на защиту хозяина собак. Пытаясь избежать ответственности, он решил спрятать тела и другие улики».

По его мнению, Солопов — человек хитрый и рассудительный, но при этом спокойный. Последние годы он работал частным охранником в местном сельскохозяйственном предприятии, но не тем, кто патрулирует поля, охраняя их от расхитителей, а тем, что проверяет пропуска при входе в офис. С первых минут Солопов придерживался единственной версии. И был убежден, что умысел доказать не удастся. Ну а заказник — это просто глупость, дичи в Чуйском лесу много, и на наш век хватит. До 2012 года там охотились все, поэтому и теперь тоже можно.

Подвело Солопова незнание криминалистики: заключения экспертов, судебных медиков и сослуживцев убитого Пушкова никак не подтверждали слова убийцы. Ни сам Солопов, ни его защитники не смогли переубедить суд.

Самым убедительным доказательством, опровергнувшим слова обвиняемого, стал зубной протез Пушкова. Заряд дроби, попавшей в шею егеря сзади, произвел немало разрушений, но одна из дробинок выбила стоматологический мост. Он отлетел на несколько метров вперед, и был обнаружен экспертом. Так вот, по заключению баллистиков, учитывавших расположение стрелявшего и его жертвы, именно в этом месте протез никак не мог оказаться, если выстрел был в присевшего человека. И попасть туда мог в одном-единственном случае: если выстрел был произведен в стоявшего спиной человека.

По показаниям большинства свидетелей (практически всех, кроме родственников обвиняемого), Солопов и его семья жили именно браконьерством, несмотря на то, что все имели работу. Сам он регулярно охотился в полях и лесах, добывая зайца, тетерева и косулю. Егеря и инспекторы много раз видели его возле заказника с ружьем. В самом Нижневороновском заказнике неоднократно обнаруживали следы раздела добытого зверя, и мало кто сомневался, что браконьерствовал именно Солопов, но с поличным задержать его не удавалось, а с догадками ни в суд, ни в полицию не пойдешь.

Сам Солопов даже гордился тем, что охотник он опытный. Дома у него изъяли много пороха, много ножей, специальные приспособления для изготовления дроби и сбора патронов. Найдено было и много шкур животных. Но ни у зайца, ни у косули прописки нет, и доказать, что добыты они браконьерством, нереально.

Точно узнать, что произошло 9 ноября 2017 года в Чуйском лесу, невозможно: один из участников встречи мертв, а второй рассказывает только то, что ему выгодно. Тем не менее, суд согласился с версией следствия и квалифицировал действия Солопова именно как умышленное убийство, а не преступление, совершенное по неосторожности.

Солопов осужден на восемь лет колонии строгого режима . На практике это — максимальный срок, который дают за убийство одного человека.

23 апреля Виктору Пушкову исполнилось бы 50 лет. У него остались сын, две дочери и внук.

Формально он погиб как частное лицо — действительно, в момент убийства в штате госинспекции заказника работника по фамилии Пушков не числилось. Но все его родственники и коллеги убеждены: он был убит, защищая интересы государства в Нижневороновском заказнике.

На словах абсолютное большинство граждан любят природу, но на деле многие эксплуатируют ее по максимуму, особенно когда денег не хватает, а лес рядом. В нем традиционно охотились деды и прадеды, а сегодня кто-то смеет запрещать бродить по лесу с ружьем, хотя лось и глухарь очень вкусные… В минувшем году инспекторы составили более 54 тысяч протоколов — и это только по бесспорным случаям.

По данным министерства природных ресурсов, предоставленным «Ленте.ру», в 2015 году в стране было зарегистрировано 117 угроз в адрес должностных лиц ведомства и нападений на них, в 2016 году таких случаев было 122, в прошедшем 2017-м — 116. Вроде бы немного, но в среднем каждые три дня один из государственных инспекторов становится жертвой преступных посягательств.