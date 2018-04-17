Пока мы спали: Сноуден о Дурове, возвращение студентов, уход Николая Дроздова

Вопрос ограничений

Председатель Госдумы Вячеслав Володин успокоил россиян, заявив, что в отношении 90 американских препаратов не будет вводиться ограничения на импорт. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Если говорить о лекарственных препаратах, поставляемых из США , то в перечне лекарств 1019, но те, которые не имеют аналогов — 90. В отношении 90 препаратов уже предусмотрена норма, которая не предполагает вводить ограничения», — отметил он.

«Если будут вводиться какие-то ограничения на поставки, то это решение будет принимать правительство, и оно будет исходить из того, что обязательно должен быть отечественный аналог и возможность получать аналоги из других стран, которые не будут подпадать под действие наших санкций. Никто не будет принимать решение во вред себе», — резюмировал политик.

Законопроект о контрсанкциях, разработанный депутатами Госдумы, предусматривает ограничение на поставки сельскохозяйственной продукции, питания, лекарств, алкоголя, табака, технологий и оборудования из США. В правительстве России пообещали не вредить контрсанкциями интересам простых россиян.

16 апреля Володин заявил, что депутатский законопроект об антиамериканских санкциях будет рассмотрен Госдумой в первом чтении не раньше середины мая.

14 апреля депутат Госдумы Петр Толстой посоветовал россиянам с гипертонией «сплевывать» иностранные медикаменты и лечиться народными средствами, например отваром боярышника или коры дуба.

Похвала от Сноудена

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден похвалил основателя Telegram Павла Дурова за его позицию по блокировке мессенджера на территории России. Свое мнение он выразил в Twitter.

Сноуден признал, что в прошлом критиковал систему безопасности в Telegram, но его восхитила реакция Дурова на ограничение доступа к сервису со стороны властей.

«Ответ Дурова на тоталитарное требование российского правительства открыть доступ к частным сообщениям — его отказ и сопротивление — единственный верный ответ с точки зрения морали и демонстрирует реальное лидерство», — написал он.

Он также назвал действия Роскомнадзора «безумными». Сноуден заверил журналистов, которые освещают эту историю, в том, что, если Amazon Google пойдут навстречу и выполнят требование властей, это будет актом цензуры.

В своем последнем обращении к российским пользователям Telegram Дуров поблагодарил их «за поддержку и преданность» и пообещал поддерживать владельцев прокси и VPN-сервисов.

В понедельник, 16 апреля, Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram в России. Ограничение доступа связано с решением суда, согласно которому сервису запрещено функционировать до тех пор, пока он не предоставит ФСБ ключи шифрования к перепискам пользователей.

Пора домой

Россия заинтересована в возвращении студентов-соотечественников, обучающихся за рубежом, рассказали эксперты, представляя проект «Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!» Их готовы перевести в российские университеты и помочь с трудоустройством.

Новый проект связан во многом с запуском в 2017 году в России масштабной программы по развитию цифровой экономики, заявила начальник управления по работе с соотечественниками, молодежному и региональному сотрудничеству Россотрудничества Ольга Евко. Одним из важных направлений программы является подготовка кадров.

«Проект «Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!» станет, наверное, первым шагом по созданию экосистемы для цифровой экономики нашей страны. Как мы знаем, внутренняя политика в ряде стран и в Европе, в частности, все чаще носит ярко выраженный антироссийский характер. Мы вынуждены отметить негативное влияние русофобских настроений на деятельность наших соотечественников, которые целенаправленно сужают им возможности для самореализации», — сказала представитель Россотрудничества.

По словам декана факультета управления и политики МГИМО МИД России Генри Сардаряна, университет намерен создать полноценную структуру для россиян, обучающихся в Великобритании . «Мы считаем необходимым уже сейчас создать всю необходимую инфраструктуру, чтобы они могли вернуться на родину», — отметил он.

Он пояснил, что студенты бакалавриата могут перевестись на факультет управления и политики МГИМО , и уточнил, что в качестве образования учащиеся точно не потеряют. Для тех, кто не очень хорошо владеет русским языком, есть англоязычные программы, добавил декан.

Весь процесс перевода в российский вуз будет сделан максимально удобно, без бюрократической волокиты для студентов.

Уходит с поста

Николай Дроздов готов передать пост ведущего программы «В мире животных» своему преемнику. Об этом он рассказал в интервью ТАСС

Ведущим программы может стать 15-летний напарник Дроздова Алексей Лапин . Он на протяжении 10 лет принимает участие в создании передачи.

«Детская студийная программа — это просто даже не мой формат. Уже сейчас одну из пяти программ делает Алексей один. Я должен посмотреть эту передачу со стороны», — заключил Дроздов.

Впервые Лапин появился во «В мире животных» в качестве гостя в возрасте пяти лет.

«Сейчас Алексей уже вырос ростом с меня, самостоятельно открывает и закрывает программу, ведет отдельные беседы, снимает сюжеты. Это надежный человек, исполнительный, вдумчивый, работящий. Так что поздравляю вас с новым ведущим», — добавил Дроздов.