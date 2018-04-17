Президент Татарстана встретился с губернатором двух индийских штатов

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с губернатором индийских штатов Андхра-Прадеш и Телангана Эккаду Сринивасаном Лакшми Нарасимханом, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

«Штаты Андхра-Прадеш и Телангана динамично развиваются, являются привлекательными для сотрудничества. Для нас интересен ваш опыт работы в сфере фармацевтики и развития высоких технологий», — заявил Минниханов.

Нарасимхан, со своей стороны, отметил, что его штаты заинтересованы в укреплении взаимодействия с Татарстаном в вопросах развития сельского хозяйства и продовольственной безопасности, взаимодействия в области здравоохранения и IT-технологий.

Ранее сообщалось, что Минниханов прибыл в Индию с рабочим визитом.