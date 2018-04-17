Воронежские власти готовы поддерживать рублём общественные организации 

Активистам необходимо получить статус поставщика социальных услуг.
Тридцать четыре воронежских НКО хотят войти в государственный реестр хотят на данный момент. Но удалось это сделать лишь семи. Да и те субсидиями не пользуются. Волонтеры благотворительного фонда «Общие дети» работают с кризисными семьями. Здесь они получают юридическую, психологическую и материальную помощь — например, в оплате коммунальных услуг или приобретении детской кроватки. Эта, кстати, отправилась сегодня в квартиру к женщине, которая осталась одна с ребенком-инвалидом. Внутри — склад вещей, обуви, игрушек и книг. Все нуждающиеся могут бесплатно забрать себе необходимое. Любовь Лихачева, жительница Воронежа: — Первый раз обратилась, у меня ребеночек-инвалид. Девочки из «Общих детей» помогали нам с Москвой. С жильем помогли, с гигиеническими товарами, продуктами. Сейчас на попечении фонда около 300 семей. Количество тех, кто нуждается в такой помощи, растет с каждым днем. Координатор социальных проектов Анна Бесараб рассказывает, как справлялись со сложностями: — Мы привыкли самостоятельно всё делать. И хорошо, что это у нас получается, решать наши проблемы и трудности. Государство нам выделило замечательное помещение, офис. Это огромнейшая помощь для нас, потому что раньше мы снимали самостоятельно, искали средства, где нам собирать мамочек, это было очень сложно. Самые восстребованные социальные услуги в нашем регионе — это покупка и доставка продуктов и лекарств на дом, уборка квартиры и оплата счетов за ЖКХ. Теперь за счет государства можно вернуть часть затрат. Но для этого надо стать официальным поставщиком соцуслуг, а сделать это оказалось довольно сложно. И даже те, кто все-таки числится сейчас в этом реестре, государственной поддержкой предпочитают не пользоваться. Валерий Черников, генеральный директор «Ресурсного центра поддержки НКО» в Воронежской области: — Тариф, который предлагается, экономически является нецелесообразным. Иногда бывает так, что те обременения по отчетности за оказанную услугу, которую необходимо предоставить в органы власти, выходят гораздо дороже, чем сама оказанная услуга. Как сделать процедуру проще и экономически оправданной — теперь общественники вместе с властями должны придумать в ближайшее время. Если удастся, то это повысит независимость общественников от спонсоров и размеров пожертвований. Надежда Абросимова, Виктор Щеглов.