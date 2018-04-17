Занятие по менеджменту состоялось в помещении центра «Родник» на Добролюбова

Выездное учебное занятие «Организационный менеджмент» по программе «Стратегический менеджмент и личная эффективность» состоялось на минувшей неделе в помещении центра социальной помощи семье и детям «Родник» на Добролюбова. Мероприятие проводилось для руководителей организаций сферы социального обслуживания.

— Кафедрой социального управления и экономики института дополнительного профессионального образования (ИДПО) совместно с руководством ЦСПСиД «Родник» был представлен управленческий концепт опытного руководителя Ольги Рощиной . Руководители и специалисты структурных подразделений центра представили материалы по управлению финансовыми ресурсами, организации административно-хозяйственной деятельности на территории районов, планированию и координации деятельности системы межведомственного взаимодействия, инновационным проектам и программам, а также обеспечению информационной открытости, — сообщили в центре.

Слушатели курса и сотрудники ИДПО отметили высокий профессионализм, положительный психологический климат, результативность деятельности коллектива и управленческую компетентность директора учреждения. (то)