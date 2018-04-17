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Занятие по менеджменту состоялось в помещении центра «Родник» на Добролюбова
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Занятие по менеджменту состоялось в помещении центра «Родник» на Добролюбова 

Управа Бутырского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Выездное учебное занятие «Организационный менеджмент» по программе «Стратегический менеджмент и личная эффективность» состоялось на минувшей неделе в помещении центра социальной помощи семье и детям «Родник» на Добролюбова. Мероприятие проводилось для руководителей организаций сферы социального обслуживания.
— Кафедрой социального управления и экономики института дополнительного профессионального образования (ИДПО) совместно с руководством ЦСПСиД «Родник» был представлен управленческий концепт опытного руководителя Ольги Рощиной. Руководители и специалисты структурных подразделений центра представили материалы по управлению финансовыми ресурсами, организации административно-хозяйственной деятельности на территории районов, планированию и координации деятельности системы межведомственного взаимодействия, инновационным проектам и программам, а также обеспечению информационной открытости, — сообщили в центре.
Слушатели курса и сотрудники ИДПО отметили высокий профессионализм, положительный психологический климат, результативность деятельности коллектива и управленческую компетентность директора учреждения. (то)
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