Земан видит во главе правительства Чехии только Бабиша, заявили в оппозиции

Октябрьские выборы в парламент с 29,6% голосов избирателей выиграло движение ANO, второй с 11,3% была ГДП. Однако ANO до сих пор не может сформировать правящую коалицию, поскольку другие партии и движения отказываются войти в состав кабинета из-за неясной ситуации с Бабишем, в отношении которого полиция ведет расследование, подозревая его в незаконном получении на одну из своих фирм субсидии ЕС в размере 2 миллионов евро.

Созданный лидером ANO однопартийный кабинет не получил в конце января вотум доверия в парламенте, и теперь лидеры большинства партий призывают Земана поставить во главе правительства другого политика хотя бы из того же движения ANO. К этому же самому президента призвал на встрече во вторник, по его собственным словам, и Фиала.

"Нет, президент не согласен с заменой Бабиша в качестве премьера. Земан полагает, что убедительно выигравший со своим движением выборы Бабиш и далее должен иметь возможность сформировать новый коалиционный кабинет, хотя у него уже почти полгода это никак не получается", — сказал Фиала после встречи с Земаном.

минобороны и В понедельник Бабиш возобновил переговоры о коалиции с лидерами Чешской социал-демократической партии (ЧСДП), прерванные в начале апреля. Бабиш предлагает им 5 из 15 министерских постов в будущем кабинете, включая столь важные, как МИД минтруда , при том, что социал-демократы набрали на выборах всего лишь 7,2% голосов.

Однако ЧСДП настаивает на получении поста главы МВД , чтобы контролировать ход следствия в отношении Бабиша, с чем лидер ANO категорически не согласен. Во вторник стало известно, что в ходе затянувшихся до поздней ночи межпартийных переговоров Бабиш предложил социал-демократам компромиссный вариант: главой МВД становится беспартийный эксперт, не заподозренный в симпатиях ни к ANO, ни к ЧСДП. Теперь социал-демократы взяли несколько дней на раздумья.