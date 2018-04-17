В прокуратуру сообщили о жалобах на побои в конвойных помещениях Мосгорсуда 

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Члены Общественной наблюдательный комиссии (ОНК) Москвы сообщили заместителю столичного прокурора Андрею Ганцеву о жалобах на избиения в конвойных помещениях Мосгорсуда.
"В ОНК Москвы по-прежнему поступают жалобы на избиения в конвойных помещениях судов, в частности, Мосгорсуда, и эти жалобы подтверждаются результатами медосмотров в СИЗО после возвращения заключенных из судов, медики ФСИН фиксируют телесные повреждения у них", — сказал член ОНК Дмитрий Пискунов во вторник в ходе встречи членов ОНК с сотрудниками прокуратуры Москвы.
Пискунов обратился к заместителю прокурора Москвы Андрею Ганцеву с просьбой проверить конвойные помещения. «Мы просим прокуратуру проверить конвойные помещения судов, потому что членов ОНК туда не допускают», — напомнил правозащитник, отметив, что члены комиссии неоднократно обращались с соответствующими просьбами в суды, но получали отказы.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ежегодном докладе призвала ускорить принятие закона, расширяющего полномочия ОНК, в частности, разрешить членам комиссий доступ в конвойные помещения судов.