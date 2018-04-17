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В мемориальном парке Волгограда завершают строительство светомузыкального фонтана
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В мемориальном парке Волгограда завершают строительство светомузыкального фонтана 

v1.ru 36 минут назад
Фото: v1.ru
В мемориальном парке Мамаева кургана заливают стены нового 16-метрового фонтана. Вскоре новую чашу обнесут гранитной плиткой.
— Сначала мы уложили несколько километров труб и тщательно зацементировали чашу нового водного аттракциона. Для бетонирования нового фонтана нам понадобится 40 кубометров бетона, — рассказывает начальник участка Дмитрий Кувшинов. — После этого строители сделают гидроизоляцию и приступят к самым интересным, финишным работам.
Вместе со строительством нового водного аттракциона, бьющего полусотней разноцветных струй, рабочие укладывают тротуарную плитку и обустраивают зеленый амфитеатр.
— Пять подпорных стенок нового амфитеатра осталось лишь оштукатурить, — добавляют в пресс-службе администрации Волгограда. — В конце недели рабочие нанесут специальное покрытие для велосипедных и роликовых дорожек, установят новые светильники и высадят деревья.
Ранее V1.ru писал об установке арок из Краснодарского края, в которых загорится 70 тысяч китайских светодиодов.
По мнению главы Волгограда Виталия Лихачева, вскоре мемориальный парк на Мамаевом кургане, дождавшийся светомузыкального фонтана и «поющих» арок, станет тусовочным местом для всех горожан.
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