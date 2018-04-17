В мемориальном парке Волгограда завершают строительство светомузыкального фонтана

В мемориальном парке Мамаева кургана заливают стены нового 16-метрового фонтана. Вскоре новую чашу обнесут гранитной плиткой.

— Сначала мы уложили несколько километров труб и тщательно зацементировали чашу нового водного аттракциона. Для бетонирования нового фонтана нам понадобится 40 кубометров бетона, — рассказывает начальник участка Дмитрий Кувшинов . — После этого строители сделают гидроизоляцию и приступят к самым интересным, финишным работам.

Вместе со строительством нового водного аттракциона, бьющего полусотней разноцветных струй, рабочие укладывают тротуарную плитку и обустраивают зеленый амфитеатр.

— Пять подпорных стенок нового амфитеатра осталось лишь оштукатурить, — добавляют в пресс-службе администрации Волгограда . — В конце недели рабочие нанесут специальное покрытие для велосипедных и роликовых дорожек, установят новые светильники и высадят деревья.

Ранее V1.ru писал об установке арок из Краснодарского края , в которых загорится 70 тысяч китайских светодиодов.

По мнению главы Волгограда Виталия Лихачева, вскоре мемориальный парк на Мамаевом кургане, дождавшийся светомузыкального фонтана и «поющих» арок, станет тусовочным местом для всех горожан.