Миша Марвин и Тимати в новом клипе не поделили копию Алены Шишковой

С кем же в итоге останется белокурая красотка, узнаешь, посмотрев клип. Жми на play и наслаждайся новой мистической работой артистов.

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