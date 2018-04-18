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Миша Марвин и Тимати в новом клипе не поделили копию Алены Шишковой
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Миша Марвин и Тимати в новом клипе не поделили копию Алены Шишковой 

WMJ.ru 32 минуты назад
Фото: WMJ.ru
Сюжет нового видео разворачивается в мрачном особняке, наполненном сексуальными красотками в масках. Коронуют Королеву Бала, на которую обращает внимание Миша Марвин, но красотка принадлежит герою Тимати, который играет влиятельного хозяина. Главную роль в клипе исполнила актриса Анастасия Михайлюта. Поклонники артистов заметили, что красотка — копия экс-возлюбленной и матери дочери Тимати модели Алены Шишковой.
— комментирует новую работу Миша.
С кем же в итоге останется белокурая красотка, узнаешь, посмотрев клип. Жми на play и наслаждайся новой мистической работой артистов.
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Фото:пресс-служба
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