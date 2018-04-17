Могилу на кладбище в Челябинской области разрушают вандалы

Люди говорят о появлении вандала на кладбище в Челябинской области . Местные жители теряются в догадках. Вот уже полгода одну из могил на погосте регулярно находят оскверненной.

Сначала на надгробии появлялись нецензурные надписи, потом испортили фотографию, а недавно чуть ли ни вдребезги разбили и памятник. Тем временем, родственники покойной всерьез стали опасаться и за собственные жизни.

Женщина умерла еще в 2014 году, но полгода назад на могиле начали происходить странные вещи. Притом что соседние захоронения нетронуты.

Когда узнали у сотрудников кладбища, может,

что-то видели, две женщины приходили, говорят, спрашивали. После этого началось — регулярно раз в три месяца нам портят могилу

— Ирина Гребенщикова, дочь умершей.

После очередного такого случая, родственники обратились в полицию. Результатов пока нет. И Ирина с отцом решили провести собственное расследование — кому понадобилось осквернять могилу — обычным хулиганам, вандалам или оккультистам. Для начала опросили всех охранников.

Смотритель кладбища утверждает, до этого случаев вандализма на кладбище не было давно. Здесь же — настойчиво разрушают одно захоронение. Тем более, что именно этой могилой не так давно интересовались неизвестные женщины.

Тем временем вдовец Сергей Толстогузов всерьез стал опасаться за жизнь собственных детей и внуков, после того как к нему заявилась незнакомая женщина, начала угрожать и заявила, что его покойная жена — колдунья, которая разбила семью и увела чужого мужа.

От шока и неадекватного поведения гостьи, мужчина не запомнил ее лицо и не спросил имя. А позже под дверью нашел изуродованное фото супруги.

Смотря на изуродованное фото супруги, мужчина гадает, чьих это рук дело — то ли городской сумасшедшей, то ли проповедницы черной магии. Между тем, полиция расследует уголовное дело, возбужденное по статье вандализм.

Установлены дополнительные обстоятельства, указывающие на возможный мотив. В настоящий момент проводятся следственные действия, направленные на установления подозреваемого лица

Алина Ибрагимова , специалист по связям со СМИ отдела полиции Троицкий.

Если кладбищенского мстителя все же найдут, ближайшие два или три года он может провести за решеткой. Именно такое наказание может грозить за вандализм.