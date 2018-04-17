Производители дают альтернативу импорту

Во вторник, 17 апреля, в «Крокус Экспо» открылась специализированная выставка «Экспо-Электроника». Какие новинки предлагают столичные разработчики, выяснила корреспондент «ВМ».

Источники бесперебойного питания, магнитные датчики, разработки для морской и космической техники — столичные компании, работающие в сфере электроники, представляют максимальный спектр инноваций. Даже на фоне ведущих китайских и европейских аналогов московские производители выглядят конкурентоспособными экспортерами.

— Наша компания предлагает тестеры смешанных сигналов автоматизированных систем контроля для проверки практически всех составляющих электронно-компонентной базы, — утверждает инженер-испытатель одного из столичных инженерных центров Юрий Анисимов . — Мы предлагаем инновационные подходы и разработки, в числе которых система с взаимозаменяемыми приборами, способная подстраиваться под индивидуальные задачи клиента.

Велика конкуренция не только с зарубежными аналогами, но и на внутреннем рынке. Каждая компания стремится дать потребителю авторские разработки, над которыми трудятся целые команды ученых.

— Мы представляем интегральные микросхемы, используемые в электронной промышленности, — рассказывает специалист по маркетингу ведущего российского холдинга радиоэлектронной промышленности Александра Головина. — Наши специалисты не так давно разработали новые корпуса, которым нет аналогов в России . Так, мы впервые представляем контактирующие устройства, обеспечивающие электрическую связь между тестируемым корпусом и измерительным оборудованием. Разработчики микроэлектроники — наши постоянные клиенты.

Десятки столичных компаний регулярно проходят проверки экспертных комиссий. Лучшие из них получают поддержку правительства и Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства. В этом году в выставке под единым брендом «Сделано в Москве » участвуют 12 столичных разработчиков товаров и услуг в сфере электроники.

— Часть этих компаний уже работает на экспортном рынке, имеет высокий потенциал и хорошо продает в Европе и Азии, — представляет экспозицию ведущий специалист Московского экспортного центра Снежана Коцарь. — Некоторые фирмы только планируют выход на мировую арену: они либо уже разрабатывают интересные стартапы, либо собираются расширить накопленный опыт. Мы, в свою очередь, готовы поддерживать наших передовых разработчиков, помогать им в участии в международных выставках и содействовать развитию внешних связей.

Стоит отметить, что владельцы московских компаний в последнее время держат курс на диверсификацию — расширение ассортимента предлагаемых товаров и услуг. Несмотря на то что большая часть фирм, работающих в сфере электроники, обеспечивают в первую очередь оборонную промышленность страны, 96 процентов из них расширяют представительство в гражданском секторе.

— При этом у большинства доля гражданской выручки пока не превышает 10 процентов, — добавляет руководитель аппарата генерального директора Центрального научно-исследовательского института экономики, систем управления и информации Михаил Фельдман . — Если подробно изучить производственные работы, на первом месте будет выпуск конечной продукции, в меньшей степени — исследовательская деятельность. По мнению самих собственников бизнеса, развитию зачастую мешают низкая конкурентоспособность, отсутствие инвестиций и вероятность низкого спроса. При этом наиболее эффективными стимулами выступают формирование спроса государством, льготы, субсидирование и приоритет отечественных поставщиков.

Помимо широкопрофильных компаний, в столице активно развиваются и узкоспециализированные производители. Например, обороты наращивает московское предприятие по изготовлению операционных усилителей.

— Спектр клиентов очень большой, — говорит менеджер компании Юлия Белова . — Наши разработки используют практически везде: от пожарных систем сигнализации до газового оборудования. Но сотрудничать пока стремимся с небольшими производствами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Иван Покровский , исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники:

— Каждому руководителю необходимо определить, какие компетенции его предприятия можно использовать в производстве гражданской продукции. Делать ставку следует либо на интеграцию уже существующих технологий, либо на разработку авторских. Главное — предлагать лучшее в мире решение в какой-то узкой сфере.

КСТАТИ

Международная выставка «Экспо-Электроника» — крупнейшая в стране презентация электронных компонентов и технологического оборудования. Она проходит в столице с 1998 года и ежегодно демонстрирует новинки отрасли. Цель выставки — не только познакомить потенциальных клиентов с инновациями, но и поддержать отечественных производителей.