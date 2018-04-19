Исполняющий обязанности начальника Главгосстройнадзора провел прием жителей Подмосковья

Исполняющий обязанности начальника Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян провел личный прием граждан, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

Красногорск, «Исполняющий обязанности начальника Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян провел личный прием, в ходе которого были рассмотрены обращения граждан из городских округов Котельники Люберцы , а также Раменского , Ногинского и Солнечногорского района», — говорится в сообщении.

На все обращения даны подробные разъяснения. Гарибян дал поручение профильным управлениям дополнительно проработать ряд вопросов.

Все проблемы взяты на особый контроль надзорным органом, отмечается в материале.