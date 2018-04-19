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Исполняющий обязанности начальника Главгосстройнадзора провел прием жителей Подмосковья
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Исполняющий обязанности начальника Главгосстройнадзора провел прием жителей Подмосковья 

РИАМО 31 минуту назад
Фото: РИАМО
Исполняющий обязанности начальника Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян провел личный прием граждан, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.
«Исполняющий обязанности начальника Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян провел личный прием, в ходе которого были рассмотрены обращения граждан из городских округов Котельники, Красногорск, Люберцы, а также Раменского, Ногинского и Солнечногорского района», — говорится в сообщении.
На все обращения даны подробные разъяснения. Гарибян дал поручение профильным управлениям дополнительно проработать ряд вопросов.
Все проблемы взяты на особый контроль надзорным органом, отмечается в материале.
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