В ФРМ заявили, что власти Карелии должны привлечь 408 млн рублей в промпарк «Надвоицы»

ПЕТРОЗАВОДСК , 17 апреля. / ТАСС /. Властям Карелии в течение трех лет необходимо привлечь 408 млн рублей инвестиций в промышленный парк «Надвоицы» и создать почти 500 новых рабочих мест. Об этом во вторник сообщил представитель Фонда развития моногородов Виталий Кодзасов на совещании в правительстве республики.

"В 2018 году должно быть создано 30 рабочих мест, объем привлеченных инвестиций — 135 млн рублей. В 2019 году еще 50 рабочих мест и еще 100 млн рублей. В заключительном 2020 году еще 404 рабочих места и 173 млн рублей инвестиций. Это те показатели, от которых мы не должны отступать. На сегодняшний день пул потенциальных инвесторов есть, но сегодня на площадке промпарка ни одного инвестора нет", — сказал Кодзасов.

По его словам, присланный регионом пакет документов с паспортами проектов потенциальных инвесторов недостаточный и нет уверенности, что проекты реализуют. «Тем не менее у руководства Фонда развития моногородов нет сомнения в том, что площадка будет востребована. С приходом (в регион) новой команды синергия появляется и вопросы, которые было сложно решить, они решаются, в том числе вопрос тарифами на электроэнергию», — отметил Кодзасов.

Вице-премьер правительства Карелии по вопросам развития экономики Дмитрий Родионов сказал, что на площадку промышленного парка в 2018 году планируют привлечь двух карельских инвесторов — ООО «Метконпарк» и ООО «Спецкрой». Зарегистрированные в Надвоицах компании планируют организовать производство по пошиву спецодежды и металлообрабатывающее производство. Общий объем инвестиций за 2018-2019 годы составит 22 млн рублей, намерены создать 40 новых рабочих мест, уточнил Дмитрий Родионов. «У нас есть еще резиденты, готовые в 2018 году зайти на промышленную площадку», — отметил он.

"Для Карелии новые производства, новые рабочие места — это крайняя необходимость. Мы заинтересованы в том, чтобы эти проекты были реализованы. Наша задача заключается в том, чтобы мы эти два первые проекта сопроводили и оказали помощь. Она будет и на уровне республики, и на уровне Фонда развития моногородов, и на уровне аппарата Совета безопасности РФ ", — сказал замсекретаря Совбеза РФ, член Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия республики Рашид Нургалиев