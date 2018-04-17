В Самаре открылся пункт выдачи инватехники для людей с ограниченными возможностями здоровья

От костылей до лучших моделей электроколясок. Событие стало возможным благодаря проекту «Жизнь в движении». Его реализует «Инклюзивный клуб добровольцев». Современные коляски, пандусы, средства реабилитации, общей стоимостью около 3 млн рублей, любой может получить абсолютно бесплатно.

Управление понятно интуитивно, однако особенности у каждого электро-средства передвижения есть. Одни коляски — маневренные и легкие, другие — настоящие внедорожники. «Инклюзивный клуб добровольцев» закупил более 40 единиц оборудования: тут и костыли, и складные пандусы, и ступенькоходы, и полноценные транспортные средства. К слову, почти все — отечественного производства. Реализовать проект «Жизнь в движении» удалось благодаря финансированию по итогам двух конкурсов на президентские гранты. «Такого еще ни разу не представляли общественные организации России и, тем более, подобный проект еще ни разу не был победителем таких крупных конкурсов. Цель проекта „Жизнь в движении“ — повышение мобильности людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, целого города», — поделился Алексей Транцев

Любой желающий может обратиться в центр предоставления технических средств реабилитации и заключить договор на пользование одним из них. Правда, краткосрочный. Чтобы прогуляться, принять участие в мероприятии или для каких-то других нужд. Стандартный срок в договоре — 3 дня. Но он может быть продлен, если потребуется. Это нужно, чтобы как можно больше людей с инвалидностью могли воспользоваться современными средствами реабилитации. Заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Оксана Низовцева подчеркнула: «Средства приобретены „Инклюзивным клубом“ уникальные. Они, конечно же, не включаются в программу реабилитации инвалидов не потому, что дорогостоящие, а потому, что они не соответствуют тем показаниям, которые прописаны в нормативной базе, но в то же время, на какие-то мероприятия, на короткий период времени, они могут быть использованы теми людьми, которые в них нуждаются».

Одним из первых новую технику протестировал Геворг Хаджаян. Молодой человек любит общаться и участвовать в массовых мероприятиях, говорит, с радостью воспользуется новой услугой: «Очень маневренная, главное, что электрическая. На улице увереннее езжу, чем на своей ручной»,

Весь год брать в пользование средства реабилитации можно будет бесплатно. В «Инклюзивном клубе добровольцев» ожидают большой наплыв посетителей в дни чемпионата мира по футболу — 2018. Кроме того, использовать оборудование собираются во время молодежного форума iВолга, где по традиции будет развернут инклюзивный городок.