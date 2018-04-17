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Работу базовой станции «Билайна» в Москве приостановили на 40 суток
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Работу базовой станции «Билайна» в Москве приостановили на 40 суток 

РИАМО 27 минут назад
Фото: РИАМО
Из-за нарушений требований к размещению в столице на улице Трофимова приостановили работу базовой станции оператора «Билайн» на 40 суток, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.
В ведомство обратились жильцы дома 25 по улице Трофимова в связи с размещением базовой станции сотовой связи на опоре по адресу: улица Трофимова, дом 27, корпус 1. Экспертной организацией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза условий размещения передающего радиотехнического объекта с измерениями электромагнитного поля СВЧ-диапазона в жилой квартире и на прилегающей территории.
«Установлено, что по данному адресу функционирует базовая станция «Билайн» №17475 оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом». Оборудование базовой станции «Билайн» №17475 функционирует при отсутствии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам проектной документации по оборудованию базовой станции по вышеуказанному адресу, что является нарушением требований санитарного законодательства и представляет угрозу для здоровья граждан», — говорится в сообщении.
В силу пункта 3.7 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи», пункта 3.7 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов» утверждение проектной документации по строительству, реконструкции, техническому перевооружению, расширению и вводу в эксплуатацию построенных и реконструированных базовых станций, а также проектированное строительство вблизи них жилых, общественных и производственных зданий допускается только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам.
«В отношении ПАО «ВымпелКом» составлен протокол об административном правонарушении по статье 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и материалы дела с целью приостановления эксплуатации базовой станции были переданы в Лефортовский районный суд», — добавляется в сообщении.
Суд признал ПАО «ВымпелКом» виновным и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности базовой станции сроком на 40 суток.
Решение суда направлено в управление Федеральной службы судебных приставов по Москве для принудительного исполнения и опечатывания оборудования.
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