Сети все возрасты покорны

17 апреля в Московском центре технологической модернизации образования прошел окружной отборочный этап чемпионата по компьютерному многоборью среди людей старшего поколения. Он состоялся в рамках проекта «Московское долголетие».

В номинациях «Начинающий пользователь» и «Уверенный пользователь» соревновались 32 человека. Победители будут состязаться в городском этапе первенства.

В чемпионате принимали участие те, кто окончил курсы компьютерной грамотности в территориальных центрах социального обслуживания (ТЦСО) и в Московском городском университете Управления Правительства Москвы

Участники строили маршруты на онлайн-картах от своего ТЦСО до банка или почты, создавали презентации об ученом — химике Дмитрии Ивановиче Менделееве , а также проверяли лицензию управляющих компаний жилых домов.

— За последние годы продолжительность жизни в Москве увеличилась до 67 лет, — сказала депутат Московской городской думы Ирина Назарова . — В столице живут три миллиона человек старше 55 лет. Выходя на пенсию, люди по-прежнему хотят жить активно. Узнавать, что творится в мире, развиваться. Разумеется, этому очень помогает интернет. Освоить компьютерную грамотность может любой житель столицы старшего возраста.

Кроме этого, в ТЦСО есть возможность заняться скандинавской ходьбой, живописью, рукоделием, освоить один из многочисленных видов танца или научиться петь. Еще пожилым людям доступны уроки иностранных языков.

По словам Ирины Назаровой, для москвичей также создаются медицинские классы, где горожанам расскажут о принципах здорового образа жизни.

— Информационные технологии оказались самыми востребованными из всех активностей для москвичей старшего поколения, — сказал начальник управления развития социальных коммуникаций и активного долголетия Андрей Пентюхов . — Более 21 процента горожан, которые пришли на проект, выбрали именно это направление.

Здесь, на чемпионате, они показывают, чему смогли научиться. Это мотивирует их становиться лучше.

СПРАВКА

Пилотный проект для пенсионеров столицы «Московское долголетие» продолжает прием заявок. Стать участником, выбрав себе хобби по душе, несложно: нужно обратиться в ближайший к дому ТЦСО, заполнить анкету и отдать ее ответственному за этот проект сотруднику. Присоединиться к программе может любой житель Москвы в возрасте от 55 лет. Все занятия проводятся бесплатно. Кроме того, любой желающий может стать волонтером проекта и проводить занятия для других участников.