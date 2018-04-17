Эксперт: НАБУ доказало свою неэффективность 

Он сказал, что НАБУ не доказало свою эффективность на стадии обеспечения процессуальных решений, которыми обычно заканчивается досудебное расследование и вообще криминальный процесс, то есть на стадии приговоров.
«Проблема не только в отсутствии Антикоррупционного суда. По-моему, качество досудебного расследования и доказательной базы, собираемой детективами НАБУ, должно было бы проявиться именно в отсутствии Антикоррсуда. А не после создания спецоргана, который, по идеологии Сытника, должен полностью разделять позицию НАБУ в судах общей юрисдикции», — сообщил аналитик.
В связи с этим руководство НАБУ не показывает того, чего от него ждет украинское население — вердиктов по громким уголовным производствам. А ведь со временем разговоры об этих делах затухают и исчезают из информационного пространства.
В пример Вигиринский привел дело экс-главы фискальной службы Романа Насировав: до сих пор гособвинение не предоставило гражданам объективные факты, доказывающие, что действия Насирова были преступными, в результате чего тормозится весь судебный процесс.
«Есть вопросы насчет процессуальных действий детективов НАБУ и их спецагентов. Скажем, в уголовных производствах по депутату Бориславу Розенблату (которые открыла НАБУ — ред.) есть тонкая грань между провокацией взятки и непосредственно вымогательством взятки. А в производстве, которое ведет Генпрокуратура, Розенблата уже признали потерпевшим», — объяснил эксперт.