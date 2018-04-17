При смене отрасли поиск работы может затянуться на год

В первых двух за год стало на 51 процент больше вакансий, чем в 2016 году, а в производстве — на 46 процентов больше. В лидерах также оказались медицина и фармацевтика, страхование. Снизился спрос на специалистов в сфере маркетинга, рекламы и PR, а также на административный персонал.

Самыми конкурентными сферами в 2017 году стали государственная служба (на одну вакансию приходилось 15,8 резюме), высший менеджмент (12,5) и юриспруденция (9,6). Найти работу становится сложнее: 60 процентов соискателей рассказали, что 2017 год был для них более напряженным, чем 2016-й.

Некоторые из них готовы сменить сферу деятельности. Еще одно исследование HeadHunter показало, что каждый десятый из российских специалистов, занятых интеллектуальным трудом, готов сменить свою профессию на рабочую специальность. Еще 22 процента россиян готовы сменить умственную деятельность на физическую в случае, если получат гарантию трудоустройства. Однако уйти из одной отрасли в другую или поменять профессию не так просто. К этому нужно тщательно подготовиться, советуют эксперты.

— Смена профессии — непростое решение, его часто принимают на фоне усталости, эмоционального выгорания или нервного срыва. Чтобы избежать серьезной ошибки, такое решение нужно принимать осмысленно, что называется, на холодную голову, — уверена генеральный директор консалтинговой компании «ММ-Класс» психолог Марина Мелия

— Каждый по-своему возвращается в состояние спокойствия — эмоционального комфорта, позволяющего мыслить здраво. В большинстве случаев отпуск является первым помощником. Когда физически человек приходит в норму, ему стоит проанализировать свою текущую работу, ответив себе на ряд вопросов: что нравится в нынешней профессиональной деятельности, от чего он действительно получает удовольствие, а что делает жизнь невыносимой. Удовлетворен ли он материальной составляющей, комфортно ли ему с коллегами, чувствует ли он осмысленность того, что делает.

Самыми востребованными навыками эксперты называют управление, продажи, коммуникации, ведение переговоров

Отпуск этот должен быть, как минимум, на 2-3 недели, причем важно отключить все чаты и рабочую почту и сменить активность, советует основатель проекта «Антирабство» Алена Владимирская . Активному человеку стоит уехать в деревню, а спокойному — кататься на горных лыжах. «Важно сменить вид деятельности. За первую неделю ничего не изменится, а во вторую мозг сам начнет подсовывать решения. Но это тоже будет по большей части шум. Если по возвращении через две недели состояние останется прежним, то точно нужно что-то менять — компанию или отрасль. Напишите 10 признаков идеальной работы. Например, чтобы рабочий день начинался не раньше 10 утра, чтобы не было дресс-кода. Далее смотрите, насколько ваша компания соответствует топ-3 приоритетам в списке», — советует эксперт. Приоритет важен, добавила она, если вы не готовы «продать» его за большие деньги: условно говоря, даже за 500 тысяч рублей в месяц вы не готовы ездить на работу к 9 утра или на другой конец города.

— Самой перспективной сферой для перехода остаются продажи, — рассказала шеф-редактор Rabota.ru Анна Чуксеева. — До сих пор в этом направлении открыто больше всего вакансий, а порог входа очень низкий. Сюда принимают практически с любым образованием, нестроги и возрастные требования.

По данным HeadHunter, продажи стали лидером по количеству опубликованных вакансий в 2017 году, на них пришлось 35 процентов от всех. «В течение последних двух лет мы наблюдаем спад потребности в кадрах в банках, недвижимости и строительстве, классических медиа, маркетинге и консалтинге, — добавила Анна Чуксеева. — Рост отмечался в инженерном деле и промышленности, сегменте образования, онлайн-коммерции. Сменить сферу деятельности на рынке довольно сложно. Чаще всего переходы случаются в смежные отрасли. Например, из банков многие переходили в страхование и микрофинансовые организации. Из классического маркетинга — в онлайн. В остальных случаях практически всегда приходится получать дополнительное образование или начинать с нуля. Исключение — управленцы, которые легче меняют отрасли за счет универсальных компетенций».

В последние два года падает потребность в кадрах в банках, недвижимости и строительстве, классических медиа, маркетинге и консалтинге

Специалисту, решившему поменять отрасль, нужно быть готовым потратить на это минимум полтора года или год, предупреждает Алена Владимирская. Причем потеря совокупного дохода (не только зарплаты, но и бонусов, премий и т.д.) составит 20-30 процентов. К тому же нужно быть готовым к потере одной ступени в должности — в лучшем случае. Условно говоря, если вы были вице-президентом, станете директором департамента, а если были директором департамента, то начальником отдела и т.п.

— Не стоит менять отрасль без карьерного консультанта, — уверена эксперт. — О каждой отрасли существует много мифов. Вы не представляете, какая там ситуация на самом деле, какие навыки могут быть в ней востребованы — не как вам кажется, а реально. А себя надо «продавать» через востребованные навыки. Не через резюме, так как кадровики смотрят только на соответствующий вакансии опыт, а если его нет, вас просто не будут звать на собеседования. Кто-то должен вас рекомендовать — либо человек, работающий в компании, либо карьерный консультант, чье мнение важно в отрасли.

Самыми востребованными навыками эксперты называют управление, продажи, коммуникации, ведение переговоров.

— Люди, у которых эти навыки развиты хорошо, как правило, переходят на начальные позиции в клиентские отделы или в продажи в крупные компании, которые готовы обучать персонал. Это наиболее простая схема перехода, — рассказала Анна Чуксеева.

Но прежде всего нужно понять, стоит ли менять отрасль или достаточно будет перейти в другую компанию.

— Возможно, вам нужно сменить место работы, так как начальник или коллеги не дают возможности заниматься любимым делом. А может, просто нужно освободить время для собственного развития, семьи, увлечений или отдыха, — предположила Марина Мелия.