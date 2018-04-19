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В Самаре пролетное строение Фрунзенского моста надвинуто на 420 метров
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В Самаре пролетное строение Фрунзенского моста надвинуто на 420 метров 

АиФ-Самара 37 минут назад
Фото: АиФ-Самара
С начала процесса «надвижки» Фрунзенского моста в сторону правого берега уже смещена металлоконструкция длиной420 м и весом 4959 тонн, сообщает правительство Самарской области.
«Надвижку» планируется выполнить в 11 этапов. Общая протяженность надвигаемого пролетного строения, располагающегося между опорами №2 и №7 596 м. Между опорами 1-2 и 7-8 монтаж металлоконструкций пролетного строения будет производится в навес кранами.
Также полностью завершены работы по возведению восьми опор моста через реку Самару.
На левом берегу продолжаются работы по строительству левобережного транспортного узла с выходом на ул. Шоссейную. В настоящий момент продолжаются дорожные работы на съездах развязки и параллельно идет подготовка к устройству пролетного строения путепровода на съезде С-3.
На правом берегу ведутся работы по устройству подпорной стены на съезде С-9 развязки со стороны улицы Фрунзе. На основном ходе будущей автомобильной дороги в районе улицы Шоссейной проводятся работы по укладке геополотна и отсыпке насыпи земляного полотна.
Напомним, строительство мостового перехода «Фрунзенский» началось осенью 2015 года. Проектом строительства предусмотрено возведение шестиполосного моста через реку Самара длиной 667 метров, моста через озеро Банное длиной 79 метров и двух транспортных развязок на правом и левом берегах реки Самары. Общая протяженность строящегося первого этапа автомобильной трассы составит 2,67 км. Мостовой переход свяжет Самарский и Куйбышевский районы, а также станет дополнительным выездом из Самары и обеспечит пропуск транспортных потоков в сторону федеральных автодорог М-32 и М-5.
Стоимость строительно-монтажных работ составляет 12,296 млрд рублей. В 2015-2017 годах на эти цели из федерального и областного бюджетов направлено 4,671 млрд рублей. В 2018 году на строительство моста предусмотрены средства в размере 3,4 млрд рублей.
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Комментарии  Ещё 4 источника 
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