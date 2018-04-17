В ДВФУ займутся разработками в области виртуальной реальности

НТИ — это государственная программа мер по поддержке развития в России перспективных отраслей, которые в течение следующих 15-20 лет могут стать основой мировой экономики. Она состоит из тематических «дорожных карт» по отдельным направлениям. Одним из них как раз и является НейроНет — новый этап развития Интернета, в котором взаимодействие человека и машины будет осуществляться на новых принципах коммуникации. Человек будет глубже погружен в виртуальный мир, экран смартфона перестанет быть проводником. Это станет основой для развития таких технологий, как виртуальная реальность, виртуальные помощники. Разработки идут в разных странах, ими занимаются самые передовые компании. Россия включилась в борьбу, поставив себе задачу выйти на лидерские позиции.

Реальность и немного больше

В конце прошлого года правительство Российской Федерации приняло решение поддержать центры НТИ, созданные на базе вузов и научных организаций, с помощью грантов, которые получат лучшие проекты. Конкурсная комиссия Минобрнауки РФ выбрала шесть центров компетенций НТИ на базе ведущих вузов и научных организаций. Ожидается, что до 2020 года на господдержку будет выделено 7,8 миллиарда рублей. На конкурс было подано около 70 заявок по 10 сквозным технологиям. ДВФУ вышел с заявкой по направлению «Нейротехнологии и технологии виртуальной и дополненной реальностей».

— Понимая, что технология широкая, мы сконцентрировали свою заявку на развитии технологий виртуальной и дополненной реальности, — рассказал ректор ДВФУ Никита Анисимов . — В этой сфере еще не сложились стандарты. Мы рассчитываем найти решение, которое позволит России выйти на международный рынок и задать эти стандарты. С опорой на лучшие российские вузы и существующие сейчас компании планируем создать платформу на принципах open source. Она будет предназначена для максимального облегчения разработки продуктов дополненной виртуальной реальности и в идеале станет настолько же простой, как проста сейчас используемая в планшетах и смартфонах. Широкие связи университета позволяют привлекать высокотехнологичный бизнес для совместной разработки новых продуктов и услуг, внедрения их в производство и вывода на глобальные рынки.

В НейроНете взаимодействие человека и машины будет осуществляться на новых принципах коммуникации

Центр НТИ — один из элементов реализации инициативы. Это целый инженерно-образовательный консорциум. Задача входящих в него вузов — готовить способных к работе с инновационными технологиями специалистов, научных институтов (или научных подразделений вузов) — вести исследования, результаты которых в виде готовых продуктов и услуг должны внедрять в производство и выводить на глобальный рынок высокотехнологичные компании.

Чего хочет рынок

Одним из ключевых идеологов и организаторов Национальной технологической инициативы выступает Агентство стратегических инициатив (АСИ).

— Главная задача рынка — масштабирование, — заявил, выступая на III съезде отраслевого союза НейроНет, директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков . — Если раньше на рынке могли господствовать 50 игроков, то в эпоху платформ есть место для двух-трех. Такая ситуация предъявляет повышенные требования к качеству. Мы обязаны расти по экспоненте, по ключевым показателям расти в десять раз в год и снижать издержки тоже в десять раз. Иначе у нас нет шансов войти в тройку лидеров.

В ДВФУ также поддерживают эту стратегию. Серьезные запросы для решений в области VR/AR поступают от крупных технологических компаний, в том числе и с государственным участием. Им нужны наукоемкие, сложные разработки, которые требуют мобилизации научного сообщества и существующих сильных игроков на рынке.

Центр НТИ на базе ДВФУ имеет «дорожную карту» до 2021 года. К этому времени должна быть создана не только конкурентоспособная платформа разработки, но и мощное профессиональное сообщество, действующее на принципах open source, формирующее собственные рыночные стандарты и представляющее собой питательную почву для мирового уровня IT-компаний родом из России. Первые разработки центра — в области персональных виртуальных ассистентов — представят в сентябре 2018 года на Восточном экономическом форуме.

Каждый человек сможет закачать нужную программу на дешевый смартфон и погрузиться в процесс создания роботов

— Мы сразу замахиваемся на масштабные, международные проекты, — подчеркнул проректор по развитию ДВФУ Дмитрий Земцов . — Например, подписали соглашение с компанией из Санкт-Петербурга «РОББО», которая начинала с того, что открывала кружки по робототехнике и программированию для детей. Сейчас они планируют обеспечить к своим образовательным технологиям максимально широкий доступ для населения. Первый шаг — открыть доступ в такой роботехнический кружок или лабораторию через виртуальную реальность. Так каждый человек, даже не имея возможности купить дорогостоящее оборудование, может закачать программу на дешевый смартфон и погрузиться в процесс создания роботов. В настоящее время прорабатывается возможность реализовать этот проект в Индии ", — рассказал Дмитрий Земцов, отмечая, что эту и другие подобные задачи можно назвать «социальными».

Мозговой штурм

Помимо разработки и внедрения новых стандартов, задача центров НТИ — учить. В 2017 учебном году ДВФУ открыл магистратуру по виртуальной и дополненной реальности. Запускается Школа цифровой экономики, где обучение будет идти по уникальным программам.

Кроме того, в ДВФУ практикуют нестандартные методы обучения. Осенью прошлого года в университете прошел первый «Русский MeetUp» — форум по развитию информационных технологий, место встречи инвесторов из стран АТР и компаний-разработчиков программного и аппаратного обеспечения со всей России. Он стал стартовым мероприятием проекта «Точка кипения» Агентства стратегических инициатив — пространства для постоянного общения и обмена идеями, где представители технологических компаний и инвесторы встречаются со студентами, учеными университета. Благодаря этому всему в университете удалось собрать сильное сообщество «айтишников».

На постоянной основе в ДВФУ действует нейроинженерный кластер «Нейростарт». Работающие здесь студенческие команды создают новые прототипы протезов, реабилитационные экзоскелеты, программное обеспечение и другие медицинские проекты. В мае ребята примут участие в первом биоинженерном хакатоне. Будущие инженеры, программисты, врачи будут создавать устройства, взаимодействующие с нервной системой человека, программы и VR-приложения для реабилитации, операций и других медицинских применений.

А в апреле в ДВФУ состоялся заключительный этап Олимпиады НТИ по профилю «Разработка виртуальной и дополненной реальности». Цель Олимпиады НТИ — поиск и развитие талантов для Национальной технологической инициативы — программы по созданию новых рынков и обеспечению глобального технологического лидерства России к 2035 году.

— Национальная технологическая инициатива делает ставку на такие рынки, где еще нет стандартов, огромных корпораций и суперигроков. Здесь могут создавать новые миры люди, которые просто мечтают, вкладывают душу и творят. Сегодня НТИ дает шанс талантливой молодежи на горизонте трех-пяти лет стать этими лидерами и создать новый — виртуальный мир, в который нам всем очень хочется попасть и попробовать его безграничные возможности, — уверен ректор ДВФУ Никита Анисимов.

справка

В консорциум Центра НТИ по нейротехнологиям и технологиям виртуальной и дополненной реальностей вошли: