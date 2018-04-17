За дипломом МВА чаще других идут руководители-новички

Найти баланс между прежними традициями образования и сегодняшними требованиями бизнеса стремятся все ведущие бизнес-школы мира — Harvard , Wharton, INSEAD, Stanford, LBS. В Академии PwC, например, дополнительно включили в программу такие темы, как финансовые технологии, agile (гибкое планирование и менеджмент. — Ред.), новые подходы к бюджету и др.

Больше половины российских работодателей полагают, что получение MBA влияет на развитие карьеры, показало исследование Hays Россия . При этом только для четырех процентов наличие диплома — это решающий фактор при выборе кандидата. В тройку лидеров среди сегментов, где MBA важно, вошли стратегическое развитие бизнеса, маркетинг и PR, продажи. Меньше всего степень нужна IT-специалистам.

— Получение МВА позволяет серьезно повысить управленческие компетенции, поэтому практика показывает, что чаще всего за дипломом МВА идут те, кто недавно стал руководителем и нуждается в серьезном переосмыслении уже существующих знаний и навыков, чтобы соответствовать должности, — рассказал первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вадим Ковалев . — Еще одна категория — менеджеры из отраслей, стагнирующих в кризис. Они инвестировали деньги и время в самый надежный актив — в себя.

Опрос лауреатов рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров» показал, что МВА в среднем есть у 23 процентов из них. Самое большое число обладателей степени среди финансистов (37 процентов), самое маленькое — среди директоров по коммуникациям (11 процентов).

В России можно получить диплом МВА, но большинство работодателей предпочитают зарубежные

В России есть сильные школы, в которых можно получить МВА, но большинство работодателей отдают предпочтение дипломам, полученным за рубежом. В исследовании Hays Россия отмечается, что почти 40 процентов российских компаний отдают предпочтение американским бизнес-школам, а 36 процентов международных компаний — европейским. Для четверти работодателей неважно, где была получена степень.

— Конечно, различия между российскими и зарубежными программами существуют, — отметил руководитель Академии PwC Эндрю Тайлер. — В России, например, нет государственного стандарта МВА, каждая бизнес-школа выдает свой диплом. Ценность таких дипломов за пределами страны под вопросом, поскольку их бренды пока не слишком известны в мире.

По словам Тайлера, при выборе программы MBA стоит обратить внимание на экспертизу школы — кто преподает и насколько программа может качественно покрыть теоретическую и практическую стороны обучения. Для некоторых работодателей, как подчеркнул эксперт, бренд программы имеет значение, поэтому этот критерий также стоит учитывать.

— Выбор школ Европы или, например, Юго-Восточной Азии может быть оправдан в том случае, когда работа тесно связано с этими регионами, — считает директор по маркетингу и развитию Московской международной высшей школы бизнеса МИРБИС Федор Федоров . — В ближайшей перспективе менеджер планирует переехать в ту или иную страну на постоянное проживание или на работу. Мы готовы предложить слушателям поехать на стажировку, осмотреться, «прощупать почву» для дальнейшего переезда в этот регион.

Наличие диплома МВА отходит на второй план по сравнению с опытом работы и достижениями специалиста

Слушатели также могут пройти стажировочный модуль Global Executive MBA, где в течение 7 дней в интенсивном режиме «прокачивают» управленческие навыки в интернациональной группе руководителей из 8-10 стран. По словам Федорова, это возможность познакомиться с управленческими технологиями за рубежом. Как рассказал эксперт, в ходе обучения менеджеру и предпринимателю важно отработать полученные знания на практике, в группах (взаимодействие, обмен опытом и коммуникация), при необходимости скорректировать полученный опыт или выполненный проект. Занятия в аудитории как основное преимущество бизнес-образования отмечают 70 процентов слушателей, а ключевым ресурсом обучения называют «сообщество МВА» (коллег по группе, преподавателей, выпускников).

Еще один из основных критериев выбора школы MBA — объем программы. Школы бизнеса США традиционно предлагают двухгодичную МВА, но первое место в рейтинге FT Global MBA Ranking 2017 занимает интенсивная годичная программа европейской школы INSEAD. «Современные менеджеры нацелены на получение необходимых знаний в максимально сжатые сроки», — считает Эндрю Тайлер.

Выбирая школу, нужно учитывать, что платить за обучение, скорее всего, придется самостоятельно. Только 6 процентов работодателей готовы оплатить диплом сотрудникам. «Случаи оплаты работодателем обучения МВА сократились. Эта практика сохранилась в крупных иностранных компаниях по отношению к тем сотрудникам, которые имеют значительный срок работы в них», — рассказал директор по развитию кадрового агентства «Юнити» Рустам Барноходжаев . По его словам, повышенный спрос на выпускников МВА постепенно снизился. Наличие диплома отходит на второй план по сравнению с опытом работы и достижениями специалиста. «В большинстве случаев заказчики даже не упоминают про МВА при описании потенциальных кандидатов, — добавил эксперт. — Выпускники школ МВА могут иметь некоторое преимущество в тех случаях, когда заказчиками выступают тоже обладатели МВА или в тех случаях, когда речь идет о двух абсолютно идентичных кандидатах по опыту, при этом у одного из них есть диплом».

Тенденцию подтверждают и в Ассоциации менеджеров. По словам Вадима Ковалева, владельцы и акционеры оценивают портфолио кандидата в целом, достижения в конкретной сфере, опыт реализации комплексных проектов. «Ведь никакой диплом прямо не гарантирует, что работа его обладателя получит признание среди клиентов и к нему придет коммерческий успех», — заключил он.