Григорий Лепс и еще 8 звездных мужчин, которые побрились наголо 

На пользу или нет им пошла смена имиджа?
Поклонники Григория Лепса были буквально шокированы: певец, отличающийся завидным постоянством в своих образах, внезапно показал подписчикам новый имидж. Лепс побрился почти наголо! Фолловеры начали строить самые разные предположения, и даже заподозрили артиста в болезни, но в итоге решили, что ему просто захотелось весеннего обновления.
Публикация от Григорий Лепс (@gvleps)
17 Апр 2018 в 9:03 PDT Кстати, поклонницы заметили, что Лепс теперь стал выглядеть гораздо брутальнее и моложе. Может быть, это и было целью певца? Ведь многие звездные мужчины изрядно похорошели после того, как подстриглись наголо. А кое-кто даже превратился в настоящего секс-символа! Wday.ru вспомнил таких знаменитостей и предлагает вам сравнить, как им лучше — с волосами или без.
2018 год 2017 год Год назад красавчик очень удивил поклонников, внезапно выложив фото с абсолютно бритой головой. Учитывая, что до этого у певца были проблемы со здоровьем (у Билана нашли три межпозвонковые грыжи, врачи настаивали на немедленной госпитализации), фанаты заволновались. Но всех успокоила Яна Рудковская, сообщив, что это просто «фишка» для нового проекта. Потом Билан и отращивал волосы, и ходил коротко стриженным, но к «лысому» образу больше не возвращался. Может, зря? Смотрелось это очень привлекательно.
1992 год 2016 год Кто из вас помнит, какого цвета волосы у Федора Бондарчука? Думаем, что таких найдутся единицы. Мы так привыкли к его гладковыбритой голове, что, пожалуй, и забыли, о том, что когда-то режиссер был жгучим брюнетом. И когда кто-то решает выложить в Сеть редкие кадры молодого Федора, поклонники только кривятся: мол, раньше был обычным парнем, а сейчас шикарный мужчина.
2018 год 2016 год А вот когда Аскольд Запашный выложил в свой микроблог фото без волос, многие не одобрили новый образ. Знаменитый дрессировщик рассказал, что проиграл брату спор, вот и пришлось побриться. Но потом признался, что это всего лишь шутка, и лысина — грим для шоу.
кадр из телепрограммы «Окна», 2003 год 2018 год Бритая голова Нагиева уже стала своеобразным брендом. Хотя его еще многие помнят по шоу «Окна», где прическа у шоумена была совсем другой. Но, как рассказывал сам Нагиев, подстригся он ради шалости, после того, как закончил один сложный проект. А его взяли, да позвали в другой, причем буквально через пару дней. Так что пришлось идти на съемки лысым. А потом и имидж новый прижился, и времени не хватало волосы отрастить.
2018 год 2018 год Павел Воля поразил всех после Нового года, выложив в Instagram фото с голой головой. Юморист сопроводил снимок хэштегами #отмечалиувлекся #женастриглаиувлеклась. Но это оказалось лишь розыгрышем, и подписчики Воли облегченно вздохнули.
2018 год 2018 год А вот когда Егор Крид решился изменить имидж, сделав стрижку «под ноль», фанатки пришли в ужас. Сначала в его микроблоге появилось видео, где кумир подростков прощается со своей сбритой шевелюрой, лежащей на полу, а затем показал результат преображения.
кадр из фильма «Упражнения в прекрасном», 2011 год 2018 год Свои волосы Гоша Куценко начал брить потому, что это, по его собственным словам, «круто и модно». А теперь брутального красавчика даже сложно представить в другом образе.
кадр из фильма «Гоголь. Вий», 2017 год 2018 год Евгений Стычкин побрился уже давно, и поклонницам он нравится гораздо больше именно в таком образе. Все сходятся на том, что актер выглядит гораздо моложе — о том, каков он с волосами, можно судить по многим фильмам.
13 звезд, которые не стесняются выходить в свет с синяками
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