Григорий Лепс и еще 8 звездных мужчин, которые побрились наголо

На пользу или нет им пошла смена имиджа?

Поклонники Григория Лепса были буквально шокированы: певец, отличающийся завидным постоянством в своих образах, внезапно показал подписчикам новый имидж. Лепс побрился почти наголо! Фолловеры начали строить самые разные предположения, и даже заподозрили артиста в болезни, но в итоге решили, что ему просто захотелось весеннего обновления.

Публикация от Григорий Лепс (@gvleps)

17 Апр 2018 в 9:03 PDT Кстати, поклонницы заметили, что Лепс теперь стал выглядеть гораздо брутальнее и моложе. Может быть, это и было целью певца? Ведь многие звездные мужчины изрядно похорошели после того, как подстриглись наголо. А кое-кто даже превратился в настоящего секс-символа! Wday.ru вспомнил таких знаменитостей и предлагает вам сравнить, как им лучше — с волосами или без.

2018 год 2017 год Год назад красавчик очень удивил поклонников, внезапно выложив фото с абсолютно бритой головой. Учитывая, что до этого у певца были проблемы со здоровьем (у Билана нашли три межпозвонковые грыжи, врачи настаивали на немедленной госпитализации), фанаты заволновались. Но всех успокоила Яна Рудковская , сообщив, что это просто «фишка» для нового проекта. Потом Билан и отращивал волосы, и ходил коротко стриженным, но к «лысому» образу больше не возвращался. Может, зря? Смотрелось это очень привлекательно.

1992 год 2016 год Кто из вас помнит, какого цвета волосы у Федора Бондарчука? Думаем, что таких найдутся единицы. Мы так привыкли к его гладковыбритой голове, что, пожалуй, и забыли, о том, что когда-то режиссер был жгучим брюнетом. И когда кто-то решает выложить в Сеть редкие кадры молодого Федора, поклонники только кривятся: мол, раньше был обычным парнем, а сейчас шикарный мужчина.

2018 год 2016 год А вот когда Аскольд Запашный выложил в свой микроблог фото без волос, многие не одобрили новый образ. Знаменитый дрессировщик рассказал, что проиграл брату спор, вот и пришлось побриться. Но потом признался, что это всего лишь шутка, и лысина — грим для шоу.

кадр из телепрограммы «Окна», 2003 год 2018 год Бритая голова Нагиева уже стала своеобразным брендом. Хотя его еще многие помнят по шоу «Окна», где прическа у шоумена была совсем другой. Но, как рассказывал сам Нагиев, подстригся он ради шалости, после того, как закончил один сложный проект. А его взяли, да позвали в другой, причем буквально через пару дней. Так что пришлось идти на съемки лысым. А потом и имидж новый прижился, и времени не хватало волосы отрастить.

2018 год 2018 год Павел Воля поразил всех после Нового года, выложив в Instagram фото с голой головой. Юморист сопроводил снимок хэштегами #отмечалиувлекся #женастриглаиувлеклась. Но это оказалось лишь розыгрышем, и подписчики Воли облегченно вздохнули.

2018 год 2018 год А вот когда Егор Крид решился изменить имидж, сделав стрижку «под ноль», фанатки пришли в ужас. Сначала в его микроблоге появилось видео, где кумир подростков прощается со своей сбритой шевелюрой, лежащей на полу, а затем показал результат преображения.

кадр из фильма «Упражнения в прекрасном», 2011 год 2018 год Свои волосы Гоша Куценко начал брить потому, что это, по его собственным словам, «круто и модно». А теперь брутального красавчика даже сложно представить в другом образе.

кадр из фильма «Гоголь. Вий», 2017 год 2018 год Евгений Стычкин побрился уже давно, и поклонницам он нравится гораздо больше именно в таком образе. Все сходятся на том, что актер выглядит гораздо моложе — о том, каков он с волосами, можно судить по многим фильмам.

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