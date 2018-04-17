Операторы связи обсудили перспективы «фабрики» MVNO

Операторы связи в ходе XIV Ежегодного международного форума «Телеком-2018» обсудили преимущества и недостатки MVNO-сетей (MVNO, виртуальный оператор сотовой связи).

По словам директора по продажам и развитию массового сегмента Tele2 Игоря Майстренко, примерно 80% абонентов, обслуживающихся на инфраструктуре Tele2 , пользуется услугами виртуальных операторов. Он отмечает, что крупный оператор не может вывести на рынок много предложений, охватывающих все возможные сегменты, и в этом случае виртуальный оператор может вывести уникальное предложение для узких социальных групп.

Продуктовый виджет

Генеральный директор «Тинькофф Мобайл» Георгий Чесаков делает акцент не на конкретные приложения или тарифы, а на качество услуг. «Связь и банковская услуга похожи тем, что наша цель — не трансакция, а построение долгосрочных отношений с клиентом и улучшение качества его жизни в тот отрезок времени, пока он с нами. Оплатить услуги можно онлайн, решить все вопросы можно в чате — этим мы отличаемся от классических операторов связи».

«Среди всех MVNO-проектов множество неудачных, причем средняя маржинальность удачных проектов — 8%, а маржинальность неудачных — отрицательная, минус 260%. Причем даже сильный бренд не гарантирует успешность MVNO: так получилось у нас с VK Mobile. Мы набрали абонентскую базу, но, к сожалению, поняли, что она конечна, и закрыли проект, — рассказывает Влад Вольфсон. — Нам нравится наблюдать за «безумством храбрых», когда операторы создают дополнительные каналы привлечения клиентов за счет MVNO, но мы не считаем это перспективным направлением, поэтому не хотим становиться второй «фабрикой» MVNO».