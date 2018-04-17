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Операторы связи обсудили перспективы «фабрики» MVNO
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Операторы связи обсудили перспективы «фабрики» MVNO 

Банки.ру 1 час назад
Операторы связи в ходе XIV Ежегодного международного форума «Телеком-2018» обсудили преимущества и недостатки MVNO-сетей (MVNO, виртуальный оператор сотовой связи).
По словам директора по продажам и развитию массового сегмента Tele2 Игоря Майстренко, примерно 80% абонентов, обслуживающихся на инфраструктуре Tele2, пользуется услугами виртуальных операторов. Он отмечает, что крупный оператор не может вывести на рынок много предложений, охватывающих все возможные сегменты, и в этом случае виртуальный оператор может вывести уникальное предложение для узких социальных групп.
Продуктовый виджет
Генеральный директор «Тинькофф Мобайл» Георгий Чесаков делает акцент не на конкретные приложения или тарифы, а на качество услуг. «Связь и банковская услуга похожи тем, что наша цель — не трансакция, а построение долгосрочных отношений с клиентом и улучшение качества его жизни в тот отрезок времени, пока он с нами. Оплатить услуги можно онлайн, решить все вопросы можно в чате — этим мы отличаемся от классических операторов связи».
Коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон и исполнительный вице-президент «ВымпелКома» Арташес Сивков считают, что MVNO-проекты в основном невыгодны для самих виртуальных операторов, они во многих случаях «сжигают» вложения владельцев.
«Среди всех MVNO-проектов множество неудачных, причем средняя маржинальность удачных проектов — 8%, а маржинальность неудачных — отрицательная, минус 260%. Причем даже сильный бренд не гарантирует успешность MVNO: так получилось у нас с VK Mobile. Мы набрали абонентскую базу, но, к сожалению, поняли, что она конечна, и закрыли проект, — рассказывает Влад Вольфсон. — Нам нравится наблюдать за «безумством храбрых», когда операторы создают дополнительные каналы привлечения клиентов за счет MVNO, но мы не считаем это перспективным направлением, поэтому не хотим становиться второй «фабрикой» MVNO».
Наиболее положительные оценки своим MVNO-проектам дали представители интернет-провайдеров: директор по маркетингу и развитию бизнеса МГТС Дмитрий Кулаковский и директор проектного офиса MVNO «Ростелекома» Алексей Чернецов. Благодаря виртуальным операторам интернет-провайдеры могут предлагать новые конвергентные пакеты услуг, включающие домашний Интернет, ТВ, стационарную телефонию и мобильную связь, говорят они. «После запуска конвергентных услуг мы заметили, что абонентов, выбирающих пакеты „четыре в одном“, в четыре—пять раз больше, чем выбирающих пакеты „два в одном“, при этом ARPU (средняя выручка на одного пользователя. — Прим.ред.) увеличилась на 30—40%», — сказал Кулаковский.
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