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Молодые специалисты из Чечни впервые поедут работать на предприятиях Дальнего Востока
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Молодые специалисты из Чечни впервые поедут работать на предприятиях Дальнего Востока 

ТАСС 1 час назад
ГРОЗНЫЙ, 17 апреля. /ТАСС/. Первую группу молодых специалистов из Чечни трудоустроят до конца года на базе дальневосточного судостроительного комплекса «Звезда» в рамках долгосрочного проекта правительство Чечни совместно с "Роснефтью". Для отбора кадров в Грозный приехала делегация, представляющая предприятия Дальнего Востока.
"Это совместный проект правительства Чечни и «Роснефти» о сотрудничестве в подготовке кадров, который будет реализовываться до 2024 года. Для наших молодых специалистов, подготовленных Чеченским государственным колледжем, — это хорошая возможность трудоустроиться и показать себя. Договор с ними будет заключен на срок не менее трех лет и включает предоставление жилья на льготных условиях, оплату дороги и заработную плату", — сказал журналистам заместитель председателя правительства республики Шахид Ахмадов.
По словам начальника управления персоналом АО «Дальневосточный центр Судостроения и судоремонта» Ирины Кондратенко, точное количество отобранных выпускников для трудоустройства станет известно после результатов тестирования, которые пройдут в среду.
"Наши ожидания в том, что выпускники этого колледжа, практикующие на новом оборудовании, успешно пройдут уже завтра тестирование и пополнят ряды работников комплекса. Мы пригласим их в качестве сварщиков. Они станут первой группой выпускников с Северного Кавказа привлеченных для работы на базе дальневосточного судостроительного комплекса «Звезда». Ребята очень грамотные, доброжелательные, внимательные, видно, что и дисциплинированными будут на нашей верфи, как работники", — сказала Кондратенко.
О колледже
Чеченский государственный колледж осуществляет подготовку специалистов по очной и заочной форме обучения для приоритетных отраслей экономики республики: транспорт, связь, здравоохранение, машиностроение, энергетика и правоохранительная деятельность. ЧГК готовит студентов по семи специальностям, самые востребованные из них — сварщики, электрики и делопроизводители.
"В рамках проекта мы модернизировали наши мастерские за счет средств выделенных Роснефтью и правительством Чечни. Наше оборудование идентично тому оборудованию, которое стоит на предприятиях Дальнего Востока, чтобы наши выпускники могли без всякого переобучения приступить к работе. Подготовленные в рамках проекта специалисты способны реализовать себя на любом предприятии, вплоть до авиастроения", — сообщил ТАСС директор Чеченского государственного колледжа Ибрагим Гуноев.
В регионе образовательное учреждение заключило более 400 договоров о сотрудничестве с индивидуальными предпринимателями и предприятиями.
О предприятии
Судостроительный комплекс «Звезда» создается на базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта консорциумом АО «Роснефтегаз», ПАО «НК „Роснефть“ и АО „Газпромбанк“. Предприятию требуются большое количество сварщиков, которых пока не готовят в необходимом объеме в техникумах региона.
Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке реализуют программу „Мобильная занятость“, которая предполагает приглашение специалистов востребованных специальностей из регионов России на предприятия ДФО.
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