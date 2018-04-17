Молодые специалисты из Чечни впервые поедут работать на предприятиях Дальнего Востока

ГРОЗНЫЙ, 17 апреля. / ТАСС /. Первую группу молодых специалистов из Чечни трудоустроят до конца года на базе дальневосточного судостроительного комплекса «Звезда» в рамках долгосрочного проекта правительство Чечни совместно с "Роснефтью" . Для отбора кадров в Грозный приехала делегация, представляющая предприятия Дальнего Востока.

"Это совместный проект правительства Чечни и «Роснефти» о сотрудничестве в подготовке кадров, который будет реализовываться до 2024 года. Для наших молодых специалистов, подготовленных Чеченским государственным колледжем, — это хорошая возможность трудоустроиться и показать себя. Договор с ними будет заключен на срок не менее трех лет и включает предоставление жилья на льготных условиях, оплату дороги и заработную плату", — сказал журналистам заместитель председателя правительства республики Шахид Ахмадов

По словам начальника управления персоналом АО «Дальневосточный центр Судостроения и судоремонта» Ирины Кондратенко, точное количество отобранных выпускников для трудоустройства станет известно после результатов тестирования, которые пройдут в среду.

"Наши ожидания в том, что выпускники этого колледжа, практикующие на новом оборудовании, успешно пройдут уже завтра тестирование и пополнят ряды работников комплекса. Мы пригласим их в качестве сварщиков. Они станут первой группой выпускников с Северного Кавказа привлеченных для работы на базе дальневосточного судостроительного комплекса «Звезда». Ребята очень грамотные, доброжелательные, внимательные, видно, что и дисциплинированными будут на нашей верфи, как работники", — сказала Кондратенко.

О колледже

Чеченский государственный колледж осуществляет подготовку специалистов по очной и заочной форме обучения для приоритетных отраслей экономики республики: транспорт, связь, здравоохранение, машиностроение, энергетика и правоохранительная деятельность. ЧГК готовит студентов по семи специальностям, самые востребованные из них — сварщики, электрики и делопроизводители.

"В рамках проекта мы модернизировали наши мастерские за счет средств выделенных Роснефтью и правительством Чечни. Наше оборудование идентично тому оборудованию, которое стоит на предприятиях Дальнего Востока, чтобы наши выпускники могли без всякого переобучения приступить к работе. Подготовленные в рамках проекта специалисты способны реализовать себя на любом предприятии, вплоть до авиастроения", — сообщил ТАСС директор Чеченского государственного колледжа Ибрагим Гуноев.

В регионе образовательное учреждение заключило более 400 договоров о сотрудничестве с индивидуальными предпринимателями и предприятиями.

О предприятии