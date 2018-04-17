Алиханов планирует создать цифровой анклав в Калининградской области

Глава региона представил столичным бизнесменам преимущества создания бизнеса в Калининградской области . Прежде всего, это льготные налоговые режимы для всех компаний, начинающих работу на территории области, — нулевые ставки в течение трех лет. В таких условиях, подметил Антон Алиханов, тот же Google , переведи он свою штаб-квартиру на Запад России, за год сэкономил бы порядка 10 млрд долларов.

Таких крупных инвесторов в сфере IT-технологий в регионе пока нет, но те, что работают, признаются: местные власти создали благоприятные условия для развития бизнеса. Об этом, в частности, сказали генеральный директор компании «1С-Битрикс» Сергей Рыжиков и директор по стратегическому маркетингу холдинга GS Group Андрей Безруков

Сегодня конкуренция за новые компании и за квалифицированные рабочие руки и светлые головы идет не только на уровне регионов, и эту борьбу Калининградская область не проигрывает (только в прошлом году туда приехало 90 медицинских работников). Конкурируют между собой даже муниципальные образования, которые настроены на привлечение инвестиций, на развитие собственных территорий. Выгодно здесь выглядит Светлогорский район, где самой природой созданы условия для работы и отдыха.

Деньги вкладываются в развитие социальной сферы — в образование и медицину. Как отметил Антон Алиханов, у руководства область есть понимание, что для людей, желающих переехать в Калининград, условия быта, лечения, образования важны не меньше, чем хорошая работа и достойная оплата труда.

Региональные власти близки к своей промежуточной цели — достижению численности жителей Калининградской области в миллион человек. За последние два года, по словам Антона Алиханова, в российский анклав переехало порядка 20 тысяч человек. А с развитием IT-индустрии, да и других направлений, Калининград и его окрестности станут еще более интересны для жителей страны.