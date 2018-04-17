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Международный музыкальный конкурс «Весенняя песня» пройдет в Южном Тушине
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Международный музыкальный конкурс «Весенняя песня» пройдет в Южном Тушине 

Префектура СЗАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В Культурном центре «Салют» с 24 по 29 апреля состоится международный открытый музыкальный конкурс «Весенняя песня». Фестиваль проводится среди учащихся детских музыкальных школ, детских школ искусств, гимназий, лицеев, средних общеобразовательных школ, детских дворцов творчества, культурно-досуговых учреждений, училищ, колледжей, высших учебных заведений в возрасте от 6 до 40 лет.
— Оценивать выступления конкурсантов будут выдающиеся педагоги и музыканты из России и Италии, — рассказала менеджер по культурно-досуговой деятельности КЦ Татьяна Кучеренко. — Конкурс проводится в номинациях: «Сольное академическое пение», «Ансамбли академического пения (дуэты, трио, квартеты)».
Открытие конкурса состоится 25 апреля в 14.00 в музее «Усадьба князей Голицыных в „Влахернское-Кузьминки“ по адресу: Тополевая аллея, дом 6. В церемонии открытия примут участие ведущая артистка мировой оперной сцены Елена Заремба, заслуженные артистки Российской Федерации Елена Свечникова и Татьяна Печникова, лауреат международных конкурсов Наталья Осадчая.
Закрытие конкурса состоится 29 апреля в 13.00 в КЦ „Салют“ по адресу: улица Свободы, дом 37.
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