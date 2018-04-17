В аэропорту Храброво в три раза подорожала парковка

Теперь стоянка у аэровокзала обойдется в 150 рублей за каждый час, первые пятнадцать минут пребывания на стоянке остаются бесплатными. Оставить машину на сутки можно за 450 рублей.

По словам руководства, рост цен связан с ремонтом.

«Работы по благоустройству, по модернизации парковки были проведены, в связи с этим был повышен тариф, в том числе и в связи с оптимизацией движения на парковке», — рассказала калининградским «Вестям» пресс-секретарь воздушной гавани Наталья Грицун

Сейчас возле аэровокзала поменяли асфальт, нанесли разметку, оборудовали офис для сотрудников парковки, приводят в порядок остановку общественного транспорта. Отдельные места на стоянке отведены для такси и людей с ограниченными возможностями. Напомним, рядом с аэровокзалом есть бесплатная стоянка на 200 мест.