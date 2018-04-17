«Русал» приостановил экспорт алюминия через «Трансконтейнер»

Стороны не расторгли контракт, он продолжает исполняться, заявки по перевозке алюминия на май «Русал» продолжает формировать, пояснил Баскаков.

По его словам, две трети от всего объема перевозимого алюминия по контракту с «Русалом» поставляется на экспорт. Оставшаяся треть приходится на внутренние перевозки. «Русал» на этой неделе приостановил отправку на заводы порожних контейнеров. «Тот металл, который был на колесах, временно „остановлен“ до выяснения вопроса по оплате и назначению», — сказал Баскаков.

Он отметил, что в апреле были запланированы перевозки 3000 контейнеров. Однако перевезено только около 700 контейнеров, добавил он.