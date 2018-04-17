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Индия и Россия имеют схожие представления о будущем Афганистана
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Индия и Россия имеют схожие представления о будущем Афганистана 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
НЬЮ-ДЕЛИ, 17 апр — РИА Новости. Россия и Индия разделяют схожие представления о будущем Афганистана, заявил посол РФ в Индии Николай Кудашев.
"В целом, Россия и Индия имеют схожие представления о том, каким мы хотим видеть Афганистан: стабильным, независимым, мирным, демократичным, процветающим, дружелюбным по отношению к соседям, суверенным и хорошо интегрированным в региональную экономическую систему", — сказал Кудашев, выступая с лекцией в Нью-Дели.
При этом посол отметил, что результаты продолжающегося на протяжении многих лет иностранного военного присутствия нельзя охарактеризовать как успешные в какой-либо форме.
"Это также можно сказать и про большинство форматов межафганского урегулирования", — заявил российский дипломат, подчеркнув, что идея о возможном военном решении сложившихся в этой стране проблем «находится в отрыве от исторического опыта и реалий сегодняшнего дня».
"Борьба с терроризмом в Афганистане требует всеобъемлющего подхода и должна, прежде всего, включать в себя решительные меры по эффективному противодействию культивированию опиумного мака. Эта составляющая, в действительности, отсутствует в «новой стратегии» США (по Афганистану — ред.)", — указал Кудашев.
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