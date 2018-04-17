Жители «Восточного-2» могут остаться без спорткомплекса: полуготовое здание заставляют снести

На улице Широтной собираются снести недостроенный спорткомплекс. Заниматься здесь, по задумке инвесторов, должны были жители района и ветераны боевых действий. Но теперь они из-за споров с землей могут остаться без бассейна и многофункционального спортзала. Потерять деньги рискует и застройщик, потративший на отсыпку участка и строительство около 50 миллионов рублей. Бесконечные суды и разбирательства длятся уже несколько лет, но все безрезультатно — департамент имущественных отношений и представитель организации «Фортпост» (заказчик возведения спорткомплекса) никак не могут договориться друг с другом.

Почему городские чиновники настаивают на сносе здания и какие аргументы в свою защиту выдвигают инициаторы стройки — в ситуации разбирался журналист 72.ru.

Хотят снести спорткомплекс

Денег на строительство не дали, пришлось искать инвесторов

С инициативой построить в жилом районе «Восточный-2» современный спорткомплекс выступила в 2009 году некоммерческая организация ветеранов-участников боевых действий «Фортпост». Они хотели, чтобы в этом учреждении занимались не только дети, но и взрослые. Здесь должны были появиться секции по самбо, плаванию, футболу, фитнесу и другим направлениям. Местным властям, рассказывают в «Форпосте», идея со спорткомплексом понравилась, но средств на ее воплощение в бюджете не нашлось. В качестве альтернативы ветеранам-активистам предложили самостоятельно найти инвесторов.

— Мы продумывали разные варианты, чтобы привлечь застройщиков. Но строительные фирмы не видели в нашем проекте большого интереса. Мы попробовали приманить их, предложив построить рядом со спорткомплексом жилой многоквартирный дом. Тогда бы они извлекли большую прибыль и без проблем построили «в довесок» к многоэтажке полезный всем спорткомплекс. Но оказалось, что ничего хорошего из этого не выйдет. Городские власти не разрешили возводить тут дом. И мы отказались от этой идеи, найдя застройщика, готового построить социальный объект, — рассказал 72.ru Сергей Тимохин, председатель правления «Тюменской региональной организации ветеранов-участников боевых действий „Фортпост“».

На строительство здания потратили почти 50 миллионов рублей

Стройку остановили, когда здание было почти готово

Сразу после того, как в 2015 году застройщик ООО «Проектстройдизайн», готовый приступить к стройке, был найден, договор аренды закончился. Продлить его без суда не получилось. После долгих разбирательств разрешение на строительство продлили до октября 2019 года. Застройщик приступил к работе и примерно за полгода построил двухэтажное здание. Потом через суд с ДИО (департаментом имущественных отношений) ему были переданы обязанности по аренде земельного участка, а договорные отношения с НП ТР «Фортпост» прекратились. После этого стройку приостанавливают, а спорткомплекс признают «самовольной постройкой» и в департаменте имущественных отношений принуждают снести его. А аргументируют это в суде следующим образом:

— Поскольку предыдущий договор аренды земельного участка прекратил свое действие, возведенный на территории объект незавершенного строительства является самовольной постройкой. Партнерству было указано на необходимость возврата участка по акту приема-передачи по истечении срока аренды, что, в свою очередь, исключает продление договора аренды на неопределенный срок. Материалами обследования участка, сведениями ЕГРН подтверждается, что спорный объект незавершенного строительства возведен по истечении срока действия договора, а соответственно и является самовольной постройкой. Между тем, лицо, причастное к самовольной постройке, не приобретает на нее право собственности и не имеет право ей распоряжаться. Более того, виновное лицо может быть принуждено к сносу этого строения.

В департаменте имущественных отношений 72.ru сообщили, что основанием для предъявления в суд послужил факт возведения спорного объекта недвижимости на земельном участке, который не был предоставлен для этих целей, в связи с отменой ранее состоявшихся судебных актов.

Тут дети могли не только заниматься спортом, но и проводиться различные соревнования

С таким положением вещей застройщик в корне не согласен и сейчас пытается оспорить решение суда. Последнее судебное заседание состоялось 9 апреля, фирма дело проиграла, но сдаваться все равно не собирается.

— Мы подали апелляцию. С решением суда не согласны, хотим оспорить его, добиться справедливости. Через прокуратуру мы уже смогли получить разрешение на проведение митингов. Первый состоится 23 апреля в 11:00 у здания областной администрации. Также нам назначили встречу ДИО, непонятно пока, что они хотят нам предложить. Но, если нам не удастся никак договориться, то по закону в течение месяца мы будем обязаны снести постройку, — рассказал Сергей Тимохин, председатель правления «Тюменской региональной организации ветеранов-участников боевых действий „Фортпост“».

Для работы в этом спорткомплексе даже нашли сотрудников