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Среднедушевой доход в СКФО вырос на 0,5% по итогам 2017 года
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Среднедушевой доход в СКФО вырос на 0,5% по итогам 2017 года 

ТАСС 2 часа назад
ЕССЕНТУКИ, 17 апреля. /ТАСС/. Рост среднедушевых доходов в регионах Северо-Кавказского федерального округа составил по итогам 2017 года 0,5%. Об этом на итоговой коллегии Министерства РФ по делам Северного Кавказа в департаменте территориального развития ведомства в городе Ессентуки сообщил заместитель полномочного представителя полномочного представителя президента РФ в СКФО Олег Фадеев.
"Индекс промышленного производства за 2017 год по сравнению с 2016-м вырос на 2,7%. Объем производства продукции сельского хозяйства на 1,1%, реальные среднедушевые доходы населения увеличились на полпроцента, реальная заработная плата работников организаций увеличилась на 1,7%. Тем не менее, приходится констатировать, что на сегодняшний день, несмотря на принимаемые меры, округ все еще сохраняет статус самого низкооплачиваемого, в округе самый высокий процент безработицы, ощущается острая нехватка врачебных кадров, специалистов в сфере промышленности, а также в других сферах, сохраняется отток населения", — сказал он.
Как отметил в своем докладе на коллегии министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, средняя заработная плата в регионах СКФО составляет не более 63% от среднероссийского показателя.
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