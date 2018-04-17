Среднедушевой доход в СКФО вырос на 0,5% по итогам 2017 года

ЕССЕНТУКИ, 17 апреля. / ТАСС /. Рост среднедушевых доходов в регионах Северо-Кавказского федерального округа составил по итогам 2017 года 0,5%. Об этом на итоговой коллегии Министерства РФ по делам Северного Кавказа в департаменте территориального развития ведомства в городе Ессентуки сообщил заместитель полномочного представителя полномочного представителя президента РФ в СКФО Олег Фадеев

"Индекс промышленного производства за 2017 год по сравнению с 2016-м вырос на 2,7%. Объем производства продукции сельского хозяйства на 1,1%, реальные среднедушевые доходы населения увеличились на полпроцента, реальная заработная плата работников организаций увеличилась на 1,7%. Тем не менее, приходится констатировать, что на сегодняшний день, несмотря на принимаемые меры, округ все еще сохраняет статус самого низкооплачиваемого, в округе самый высокий процент безработицы, ощущается острая нехватка врачебных кадров, специалистов в сфере промышленности, а также в других сферах, сохраняется отток населения", — сказал он.