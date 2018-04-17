Хлои Кардашьян назвала дочь в честь прадедушки

На прошлой неделе случилось событие, которого все так долго ждали: телезвезда Хлои Кардашьян впервые стала мамой. К сожалению, перед самыми родами она узнала о том, что отец ее ребенка Тристан Томпсон ей изменяет. Будущего папочку застукали целующимся с моделью. Узнав об этом, Хлои была просто вне себя от ярости. Она так разволновалась, что попала в больницу и родила ребенка раньше срока. К счастью, сейчас с мамой и малышкой все хорошо. Любопытно, что Тристан был рядом во время родов: несмотря на злость и обиду, Хлои не запретила ему находиться вместе с ней в родильной палате. Более того, она дала малышке фамилию отца. Крошку зовут Тру Томпсон.

«Наша маленькая девочка Тру Томпсон похитила наши сердца, и мы просто переполнены любовью! Это настоящее благословение — принять этого маленького ангела в семью. Мамочка и папочка любят тебя, Тру», — написала Хлои в своем Instagram, опубликовав фотографию детской комнаты, украшенной розовыми воздушными шарами.

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Интересно, что в переводе с английского True означает «правда». Очень показательно, если учитывать случившиеся ранее события. Впрочем, к измене Тристана имя девочки отношения не имеет. Как рассказала мама Хлои Крис Дженнер , малышку назвали в честь прадедушек: «Я так взволнована и рада приветствовать мою маленькую внучку Тру! Интересный факт: моего дедушку по папиной линии звали Тру Отис Хоутон, а моего отца — Роберт Тру Хоутон. Я очень рада, что Хлои назвала свою дочку Тру». Впрочем, это неудивительно. Семейство Кардашьян вообще любит давать своим детям необычные имена. Ким и Канье, например, назвали свою третью дочь Чикаго , вызвав ожесточенные дискуссии в Сети.

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Впрочем, куда больше, чем имя девочки, фанатов Хлои заботит ее фамилия. «Лучше бы она была Кардашьян», «Ты действительно решила дать ей фамилию Томпсон после всего того, что случилось? Если ты собираешься простить его, значит ты еще глупее, чем я думала!» — возмутились они.

Семейство Кардашьян тоже не хочет, чтобы Хлои прощала Тристана. По словам осведомленного источника, все члены знаменитого семейства уверены, что ей следует прекратить всяческое общение с ним. Все родственники Хлои отписались от Тристана в социальных сетях.