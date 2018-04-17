Apple заявила о полном переходе на возобновляемую энергию

Великобритании, Американский производитель техники Apple объявил о полном переходе всех его объектов на энергию, полученную за счет возобновляемых источников. Об этом сообщается в пресс-релизе на официальном сайте компании. ВИЭ питают розничные магазины, центры обработки данных и сопутствующие объекты в 43 странах, в том числе в США Китае и Индии.

"Мы гордимся тем, что после многих лет тяжелой работы достигли этой важной вехи, — заявил генеральный директор Apple Тим Кук . — Мы продолжим расширять границы возможного за счет новых материалов и способов их переработки, за счет совершенствования наших объектов и работы с поставщиками".

У Apple — 25 действующих проектов в сфере ВИЭ суммарной мощностью 626 МВт. Еще 15 объектов строятся в 11 странах — объемы генерации составят 1,4 ГВт.

Среди реализованных проектов — Apple Park, новая штаб-квартира компании в калифорнийском городе Купертино . Это крупнейшее офисное здание в Северной Америке, имеющее сертификат LEED Platinum (Руководство по энергоэффективному и экологическому проектированию, наивысший, четвертый уровень). Энергетические потребности штаб-квартиры полностью обеспечивают различные возобновляемые источники, в том числе солнечные панели на крыше мощностью 19 МВт и биогазовые установки мощностью 4 МВт. Они управляются микросетью с энергонакопительной системой, которая в периоды низкой загрузки может подавать «чистую энергию» в сети общего пользования. СЭС и ВЭС мощностью 485 МВт построены в шести провинциях Китая. Энергию в центр обработки данных, располагающийся в Мейдене, штат Северная Каролина, поставляют станции, которые генерируют 244 млн кВт*ч возобновляемой энергии в год, что эквивалентно потребностям 17,9 тыс. местных домов. В Сингапуре компания установила объекты ВИЭ на 800 крышах.

Согласно подсчетам Apple, с 2011 года благодаря проектам по возобновляемой энергии компания сократила выбросы парниковых газов на корпоративных объектах на 54% и предотвратила попадание в атмосферу 2,1 млн т СО2-эквивалента.

В Apple также объявили, что 23 поставщика компании обязались полностью перейти на ВИЭ, в том числе девять новых партнеров. Среди них — производитель компьютерных комплектующих Pegatron, изготовители аксессуаров Luxshare-ICT и магнитных компонентов Quadrant и другие. В 2017 году проекты, реализованные поставщиками, помогли снизить объемы выбросов парниковых газов на 1,5 млн т. Еще 85 поставщиков зарегистрировались на онлайн-платформе Clean Energy Portal, созданной Apple, чтобы помочь партнерам определиться с выбором коммерчески перспективных решений в области ВИЭ в тех или иных регионах.

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