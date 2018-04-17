В Индии в октябре пройдёт Российско-индийский саммит

«Следующий саммит планируется провести в октябре текущего года в Индии, сейчас ведётся активная работа по наполнению предстоящей встречи на высшем уровне содержанием и конкретными договорённостями», — цитирует Кудашева РИА Новости

По его словам, Россия и Индия могут гордиться своими прочными и многоплановыми связями.

«Ежегодные саммиты, которые поочередно проводятся в наших двух странах, являются кульминационными событиями года и дают сильный толчок дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества», — подчеркнул российский дипломат.