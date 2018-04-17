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В Индии в октябре пройдёт Российско-индийский саммит
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В Индии в октябре пройдёт Российско-индийский саммит 

RT на русском 2 часа назад
В октябре 2018 года в Индии состоится 19-й ежегодный Российско-индийский саммит. Об этом заявил посол России в Нью-Дели Николай Кудашев во время лекции.
«Следующий саммит планируется провести в октябре текущего года в Индии, сейчас ведётся активная работа по наполнению предстоящей встречи на высшем уровне содержанием и конкретными договорённостями», — цитирует Кудашева РИА Новости.
По его словам, Россия и Индия могут гордиться своими прочными и многоплановыми связями.
«Ежегодные саммиты, которые поочередно проводятся в наших двух странах, являются кульминационными событиями года и дают сильный толчок дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества», — подчеркнул российский дипломат.
Ранее «Реальное время» сообщало, что президент Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл в Индию с рабочим визитом.
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