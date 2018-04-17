ЕК предложила включить отпечатки пальцев в электронные удостоверения личности в ЕС

"80 млн европейских граждан имеют сегодня бумажные документы, которые не содержат данные об отпечатках пальцев, которые должны исключить возможность подделки документов", — заявил Аврамопулос.

Он пояснил, что, согласно данному предложению Еврокомиссии, страны, в которых удостоверения личности до сих пор не содержат читаемой в электронном формате информации об отпечатках пальцев, должны включить такой носитель в свои документы в течение двух лет", — отметил еврокомиссар.