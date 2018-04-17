ЕК предложила включить отпечатки пальцев в электронные удостоверения личности в ЕС 

БРЮССЕЛЬ, 17 апреля. /ТАСС/. Еврокомиссия предложила включить снимки отпечатков пальцев в электронные пластиковые удостоверения личности граждан Евросоюза. Об этом заявил во вторник еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос.
"80 млн европейских граждан имеют сегодня бумажные документы, которые не содержат данные об отпечатках пальцев, которые должны исключить возможность подделки документов", — заявил Аврамопулос.
Он пояснил, что, согласно данному предложению Еврокомиссии, страны, в которых удостоверения личности до сих пор не содержат читаемой в электронном формате информации об отпечатках пальцев, должны включить такой носитель в свои документы в течение двух лет", — отметил еврокомиссар.
Для вступления этих предложений в силу они должны получить одобрение со стороны Совета ЕС и Европарламента.