Ингуши и чеченцы: как к ним относились соседние народы в Российской империи

Чеченский народ всегда был немного обособлен даже среди других кавказских народов. Слишком уж не похожи чеченцы на всех остальных по своим обычаям и поведению.

Казацкие страсти

С ближайшими соседями, даже представителями восточных национальностей, кабардинцами, осетинами, караногайцами, кумыками, хевсурами, андийцами, отношения у чеченцев всегда были, мягко говоря, сложными. В частности, они не раз устраивали разбойничьи набеги на земли соседей, уводили скот, а порой и убивали людей.

Вот лишь некоторые записи из архивов Кахановской станицы:

«В ночь под 1 апреля 1905 года на полевых работах убит казак, следы злоумышленников не доведены до Гудермесовского земельного надела на 40 саж».

«Утром 19 октября 1905 год отставной 85-летний казак с внуком. На одной повозке с двумя парами быков и упряжью ехал на пашню: на дороге их встретили чеченцы, взяли с быками и повозкой в плен, побили обоих на Цацан-Юртовской земле и на огне пожгли некоторые части тела; трупы были затоплены в реке Черной речке».

«18 декабря 1905 года из города Грозного на 10 подводах в свои станицы ехали 10 человек казаков, на них напала шайка чеченцев, которые убили трех человек».

Надо сказать, что и казаки вели себя довольно агрессивно по отношению к чеченцам, жестоко наказывая и убивая их за различные провинности, а порой собирая с них дань за проживание на их собственных землях. По этим поводам имеются даже жалобы чеченцев русским властям.

«Подвиги»

А вот что говорится в служебной записке русского чиновника Георгия Ткачева за 1911 год: «Если бы насилия, чинимые ингушами и чеченцами, были направлены против одних казаков или только против одних русских, тогда возможно было бы предположить, что эти насилия есть результат национальной вражды, процесс реакции против когда-то учинявшегося гнета, — как многие и думают. В то время как осетины, кабардинцы, ногаи, кумыки и прочий более мелкий горный народ мирно живут, не выделяясь из общей массы, о подвигах чеченцев и ингушей говорит весь местный край и о них уже вторично поднимается вопрос в Государственной Думе ».

23 мая 1907 года в одном из осетинских селений — Ольгинском — произошли следующие события, позднее описанные в местной газете:

«В предобеденное время ингуши большим скопищем напали на жителей сел. Ольгинского и стали их грабить. Из ольгинцев одни в панике бежали из селения, другие же стали защищать себя и свое имущество. В первое время разграблен был дом ольгинского священника, который с семейством очутился в сел. Беслане. В нескольких местах сел. Ольгинское было подожжено. Местная администрация стала взывать о помощи во Владикавказ и на ст. «Беслан». [С-BLOCK]

Первоначальную помощь оказал резерв апшеронцев, стоявших для охраны на станции. Под командой поручика Белявского резерв этот, состоявший из 15 вооруженных солдат, отправился в Ольгинское, где им удалось взлезть на колокольню церкви и оттуда первое время отражать нападения со стороны ингушей. К месту происшествия прибыла конная сотня казаков…».

В 1909 году на одно из фракционных заседаний партии центра Государственной Думы явился один из кабардинских старейшин, который от имени своего народа высказал сетования по поводу отношения чеченцев к его соплеменникам: «Вооруженные ингуши и чеченцы разъезжают по нашей земле. Издеваются, насильничают. На наших глазах отхватывают наши табуны, прогоняют мимо кабардинских селений». [С-BLOCK]

Больше всего от чеченцев страдали караногайцы — мирный и безоружный народ, они опасались даже подавать жалобы на разбойничающих соседей: «Как можно — убьет!»

Кумыков чеченцы вынуждали платить выкуп за украденную ими же скотину, собирали с них дань, угрожая убить или сжечь жилье.

Что же до хевсуров, то в той же докладной записке Ткачева говорится, что в 1909 году они сожгли живьем четырех чеченцев, поймав их на краже.

Вражда и уважение

Отношение к чеченцам чаще бывало враждебным. Хотя все народы, окружавшие чеченцев, включая русских, не раз отдавали дань их смелости и мужеству, а также полагали разумными некоторые их законы, скажем, беспрекословное уважение к старшим.