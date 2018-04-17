Ещё
Эксперт прокомментировал изменения в структуре администрации Нижнего
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт прокомментировал изменения в структуре администрации Нижнего 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Руководитель Нижегородского филиала ФоРГО Евгений Семенов прокомментировал изменения в структуре администрации Нижнего Новгорода, анонсированное мэром Владимиром Панов.
Как сообщалось ранее, глава города 16 апреля представил проект новой структуры администрации города. Владимир Панов предложил, в частности, сократить число своих заместителей — с 13 до 8. Этот статус утратят руководители районов.
«Критерий личной лояльности, который был доминирующим у предыдущих руководителей города, продемонстрировал свою недостаточность. Изменения в структуре администрации города вполне закономерны и ожидаемы. В том, что Владимир Панов меняет людей, перераспределяет полномочия, вводит новые должности и упраздняет старые, нет ничего необычного. Так поступает каждый новый руководитель вне зависимости от того, в какой сфере он работает», — заявил Семенов.
Эксперт отметил, что в случае с Пановым есть определенные новации.
«Вопрос не только в том, что Панову нужна команда, в которой он будет безусловным лидером, вопрос в том, как обеспечить эффективность этой команды. Очевидно, что критерий личной лояльности, который был доминирующим у предыдущих руководителей города, продемонстрировал свою недостаточность.
Владимир Панов прекрасно понимает, что одним из инструментов повышения эффективности является повышение общей культуры управления. Именно поэтому он вводит в действие «этический кодекс». Дело, конечно же, не в «колготках в сеточку», в которые вцепилось провинциальное обыденное мнение. Дело в том, что Этический кодекс — это хорошо апробированный инструмент, формирующий основы корпоративной культуры. Современный менеджмент давно убедился в том, что высокий уровень корпоративной культуры — залог высокой эффективности. Именно эти принципы, на мой взгляд, Владимир Панов и пытается внедрить в систему муниципального управления», — считает Евгений Семенов.
АиФ Нижний Новгород: последние новости
Нижегородцы начали обращаться к врачам из-за укусов клещей Нижегородская область получит 35 млн на внедрение инфосистем в больницах На Мызинском мосту отремонтировали 145 кв. метров асфальта
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой73
МЧС обратилось к москвичам10
Украинский космос оказался под угрозой из-за США239
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту15
Россия отказалась перевозить грузы НАТО541
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение