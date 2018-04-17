Эксперт прокомментировал изменения в структуре администрации Нижнего

Как сообщалось ранее, глава города 16 апреля представил проект новой структуры администрации города. Владимир Панов предложил, в частности, сократить число своих заместителей — с 13 до 8. Этот статус утратят руководители районов.

«Критерий личной лояльности, который был доминирующим у предыдущих руководителей города, продемонстрировал свою недостаточность. Изменения в структуре администрации города вполне закономерны и ожидаемы. В том, что Владимир Панов меняет людей, перераспределяет полномочия, вводит новые должности и упраздняет старые, нет ничего необычного. Так поступает каждый новый руководитель вне зависимости от того, в какой сфере он работает», — заявил Семенов.

Эксперт отметил, что в случае с Пановым есть определенные новации.

«Вопрос не только в том, что Панову нужна команда, в которой он будет безусловным лидером, вопрос в том, как обеспечить эффективность этой команды. Очевидно, что критерий личной лояльности, который был доминирующим у предыдущих руководителей города, продемонстрировал свою недостаточность.

Владимир Панов прекрасно понимает, что одним из инструментов повышения эффективности является повышение общей культуры управления. Именно поэтому он вводит в действие «этический кодекс». Дело, конечно же, не в «колготках в сеточку», в которые вцепилось провинциальное обыденное мнение. Дело в том, что Этический кодекс — это хорошо апробированный инструмент, формирующий основы корпоративной культуры. Современный менеджмент давно убедился в том, что высокий уровень корпоративной культуры — залог высокой эффективности. Именно эти принципы, на мой взгляд, Владимир Панов и пытается внедрить в систему муниципального управления», — считает Евгений Семенов.