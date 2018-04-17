Как российская Women Friendly Company помогает бизнесу бороться с сексизмом

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Запуск проекта анонсировали в ноябре 2017 года. За это время создатели проетка разработали принципы сертификации бизнеса и приняли «Положение» для сертификата, которое будет опубликовано в ближайшем будущем. В WFC хотят доказать, что чем сильнее будет сбалансирована гендерная политика компании, тем выше будет ее рентабельность.

Сейчас WFC ищет компании, которые будут участвовать в проекте. У создателей Women Friendly Company есть список компаний, которые пригласили участвовать в сертификации. Компании, которые хотят записаться, смогут оставить свою заявку на сайте WFC. С помощью сертификата проект хочет показать потребителю или будущему сотруднику, что эта компания способствует экономической стабильности работников.

Создатели проекта планируют развивать проект «малыми шагами». В 2018 году в WFC будут проверять гипотезу и отрабатывать стратегии. До конца года проект рассчитывает сертифицировать максимум 100 компаний. Экспертным советом в WFC руководит Анна Белова , член совета директоров и бывший заместитель министра путей сообщения, которая занималась реформой РЖД

Алена Попова

соосновательница WFC «На женщинах держится весь малый бизнес. Поэтому если компания декларирует женоненавистническую политику, то, по идее, она отторгает своего потребителя».

По словам Поповой, основной потребитель в мире — женщины. Они потребляют меньшими суммами, но с большим количеством. Именно поэтому бизнесу важно избавиться от сексизма. Кроме того, на женщинах держится весь малый бизнес, добавляет соосновательница WFC.

Пока в WFC не планируют коммерциализации своих услуг. «Думать о коммерциализации чего-либо можно будет после четких выводах о проделанной работе», — отметила Попова.

Через пару месяцев WFC хочет анонсировать первый список компаний. Кроме того, проект будет составлять отдельные выкладки по результатом, а также рассказывать, что нужно сделать, чтобы улучшить стратегию. В конце года Women Friendly Company хочет напечатать красивый журнал, в котором будут представлены результаты работы проекта.

О том, как рентабельность компании зависит от политики гендерного равенства Попова узнала на стажировке в компании Ernst & Young. Так, внутри многих зарубежных компаний задекларирована поддержка равенства и семьи: бизнес использует потенциал всех сотрудников и в компаниях хорошо развиты системы частичной занятости для родителей. Кроме того, компании стимулируют мужчин брать отпуск по уходу за ребенком. А менторские программы, направленные на повышение квалификации, предполагают дальнейшее продвижение женщин на более высокие места.

Перед 23 февраля в центре скандала оказалась сеть магазинов цифровой техники DNS: компания опубликовала рекламный ролик, в котором мужчины вывозят связанных девушек в лес и заставляют их закапывать подаренные носки. Ролик вскоре удалили, а директор DNS Дмитрий Алексеев признал, что юмор в рекламе отдавал сексизмом и извинился перед всеми, кого мог обидеть ролик.

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