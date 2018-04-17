В 2017 году ЕСПЧ взыскал с России €670 тыс. из-за нарушений норм жилой площади в СИЗО

Ставропольском крае, "Наиболее неблагополучное положение сложилось в Республике Крым Московской области и Москве, в которых переполнение следственных изоляторов в среднем составило 20-25% от вместимости. Находившиеся в эксплуатации камерные помещения зачастую не отвечали нормам санитарии, а также правилам пожарной безопасности. Подобная ситуация характерна и для исправительных учреждений, в которых также не всегда соблюдались нормы жилой площади", — говорится в докладе.

Кроме того, осужденные не в полном объеме обеспечивались одеждой и обувью по сезону, индивидуальными средствами гигиены. «Указанные проблемы нашли отражение в постановлениях Европейского суда по правам человека, которыми констатировано нарушение статей 3 и 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод в пенитенциарных учреждениях, с РФ взыскано в пользу заявителей более €670 тыс.», — отмечается в докладе генпрокурора.