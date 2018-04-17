В 2017 году ЕСПЧ взыскал с России €670 тыс. из-за нарушений норм жилой площади в СИЗО 

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) взыскал с России в 2017 году €670 тыс. из-за нарушений норм площади камер в следственных изоляторах. Об этом говорится в ежегодном докладе генпрокурора РФ Юрия Чайки Совету Федерации.
"Наиболее неблагополучное положение сложилось в Республике Крым, Ставропольском крае, Московской области и Москве, в которых переполнение следственных изоляторов в среднем составило 20-25% от вместимости. Находившиеся в эксплуатации камерные помещения зачастую не отвечали нормам санитарии, а также правилам пожарной безопасности. Подобная ситуация характерна и для исправительных учреждений, в которых также не всегда соблюдались нормы жилой площади", — говорится в докладе.
Кроме того, осужденные не в полном объеме обеспечивались одеждой и обувью по сезону, индивидуальными средствами гигиены. «Указанные проблемы нашли отражение в постановлениях Европейского суда по правам человека, которыми констатировано нарушение статей 3 и 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод в пенитенциарных учреждениях, с РФ взыскано в пользу заявителей более €670 тыс.», — отмечается в докладе генпрокурора.