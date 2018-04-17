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Участник штурма Грозного 1995 года получит 3,6 млн рублей на жилье в Самарской области
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Участник штурма Грозного 1995 года получит 3,6 млн рублей на жилье в Самарской области 

ТАСС 41 минуту назад
Фото: АиФ-Самара
САМАРА, 17 апреля. /ТАСС/. Герой России Григорий Кириченко, участвовавший в Афганской и Чеченской войнах, получит 3,6 млн рублей из резервного фонда правительства Самарской области на приобретение жилья. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе регионального правительства.
"Постановлением губернатора Самарской области от 17 апреля об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда губернатора Самарской области Герою Российской Федерации, участнику Афганской и Первой чеченской войн, Григорию Сергеевичу Кириченко и его семье окажут материальную помощь на приобретение жилья. Единовременная социальная выплата составит 3 600 000 рублей", — отметили в пресс-службе.
Герой Российской Федерации Григорий Кириченко родился в Ворошиловградской области (ныне Луганская). Сейчас он проживает в Самарской области, с 1996 года в отставке. В 1994 году Кириченко находился на службе в составе роты 81-го гвардейского мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии Приволжского военного округа, расквартированного в поселке Рощинский Волжского района Самарской области. В декабре 1994 года полк направили на Северный Кавказ.
По данным правительства Самарской области, в ночь на 1 января 1995 года Кириченко участвовал в составе полка в штурме Грозного. Вошедшая в город колонна попала в засаду, замыкающей в колонне шла боевая машина пехоты (БМП) техпомощи Кириченко. Кириченко загнал БМП в ближайший двор, занял место наводчика и самостоятельно уничтожил пулеметную точку в доме напротив, до этого ведшую интенсивный огонь. Затем погрузил на борт первых пятерых раненых, отвез их в медсанбат и вернулся в бой.
Под огнем противника он сделал несколько рейсов в город вместе с механиком-водителем и сержантом-медиком, в десантном отсеке БМП он вывез в общей сложности 68 раненых солдат и офицеров своего полка и 131-й Майкопской бригады, в том числе тяжело раненого командира полка — полковника Ярославцева. По приказу исполняющего обязанности командира полка подполковника И. В. Станкевича проводил колонны к Дворцу. Кроме того, экипаж вывез с поля боя 28 павших бойцов и офицеров. 2 января был тяжело ранен в руку и попал в медсанбат, БМП, на которой его доставили к позициям федеральных сил, на обратном пути сгорела.
Указом президента РФ от 21 июня 1995 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга старшему прапорщику Григорию Кириченко присвоено звание Героя Российской Федерации. В числе его наград также медали «60 лет Вооруженных сил СССР», «70 лет Вооруженных сил СССР», а также «За безупречную службу» различной степени.
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