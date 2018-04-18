Генпрокуратура предложила Минсвязи разработать дополнительные меры по защите в интернете несовершеннолетних от склонения к суициду, насилию и употреблению наркотиков, сказал генпрокурор Юрий Чайка на выступлении с докладом в Совете Федерации. По его словам, склонение несовершеннолетних к суициду и попытки его совершения зарегистрированы в Удмуртской Республике, Краснодарском, Красноярском краях, Архангельской, Воронежской областях и других регионах. Он уточнил, что по искам прокуроров запрещен доступ к сайтам, пропагандирующим употребление наркотиков, насилие и иные незаконные действия.