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ГП предложила Минсвязи разработать меры по защите несовершеннолетних в интернете — Чайка
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ГП предложила Минсвязи разработать меры по защите несовершеннолетних в интернете — Чайка 

Авторадио 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Генпрокуратура предложила Минсвязи разработать дополнительные меры по защите в интернете несовершеннолетних от склонения к суициду, насилию и употреблению наркотиков, сказал генпрокурор Юрий Чайка на выступлении с докладом в Совете Федерации. По его словам, склонение несовершеннолетних к суициду и попытки его совершения зарегистрированы в Удмуртской Республике, Краснодарском, Красноярском краях, Архангельской, Воронежской областях и других регионах. Он уточнил, что по искам прокуроров запрещен доступ к сайтам, пропагандирующим употребление наркотиков, насилие и иные незаконные действия.
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