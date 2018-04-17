Инклюзивные курсы по изучению английского языка стартовали в Щербинке 

Фото: страница волонтера Марины Розановой в социальных сетях
Первый урок инклюзивного курса английского языка прошел 15 апреля в городском округе Щербинка.
Проект под названием Londinium стартовал по инициативе волонтера Марины Розановой и ориентирован на людей с особенностями здоровья. Однако принять участие в нем смогут все желающие.
— Нашей целью является расширить кругозор и найти иностранных друзей для участников. На первом занятии мы уже познакомились с учениками и готовы активно заниматься, — поделилась Марина Розанова.
Предполагается, что, помимо работы в группах, на уроках наладят онлайн-связь с носителями языка.
Занятия будут проходить дважды в месяц во Дворце культуры городского округа Щербинка.