Инклюзивные курсы по изучению английского языка стартовали в Щербинке

Фото: страница волонтера Марины Розановой в социальных сетях

Первый урок инклюзивного курса английского языка прошел 15 апреля в городском округе Щербинка.

Проект под названием Londinium стартовал по инициативе волонтера Марины Розановой и ориентирован на людей с особенностями здоровья. Однако принять участие в нем смогут все желающие.

— Нашей целью является расширить кругозор и найти иностранных друзей для участников. На первом занятии мы уже познакомились с учениками и готовы активно заниматься, — поделилась Марина Розанова.

Предполагается, что, помимо работы в группах, на уроках наладят онлайн-связь с носителями языка.

Занятия будут проходить дважды в месяц во Дворце культуры городского округа Щербинка.